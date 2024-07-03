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رياضة

كوبا أمريكا، غياب فينيسيوس عن منتخب البرازيل أمام أوروجواي بربع النهائي

فينيسيوس جونيور،
فينيسيوس جونيور، فيتو

يفتقد منتخب البرازيل خدمات نجمه فينيسيوس جونيور خلال مواجهته المرتقبة ضد أوروجواي في دور الثمانية لبطولة كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2024)، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

موعد مباراة البرازيل وأوروجواي

ويلتقي منتخبا البرازيل وأوروجواي في الرابعة صباح الأحد المقبل  بحثا عن الصعود للمربع الذهبي للمسابقة القارية.

ويغيب فينيسيوس عن المباراة، التي تجرى على ملعب أليجانت بسبب الإيقاف بعد تلقيه بطاقة صفراء خلال تعادل منتخب البرازيل (1-1) مع نظيره الكولومبي صباح اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للبطولة.

وكانت هذه هي البطاقة الصفراء الثانية التي ينالها فينيسيوس خلال البطولة علما بأنه حصل على إنذار في مباراة باراجواي بالجولة الثانية، ليتم إيقافه مباراة واحدة.

وسيكون غياب فينيسيوس بمثابة ضربة موجعة لمنتخب البرازيل، الساعي للتتويج بلقب كوبا أمريكا للمرة العاشرة في تاريخه والأولى منذ عام 2019.

وخاض فينيسيوس (23 عاما) 33 مباراة دولية مع منتخب البرازيل، أحرز خلالها 5 أهداف.

يذكر أن منتخب البرازيل تأهل لدور الثمانية في كوبا أمريكا بعد حلوله ثانيا في المجموعة الرابعة، التي ضمت منتخبات باراجواي وكوستاريكا وكولومبيا، برصيد 5 نقاط.

مواجهات ربع نهائي كوبا أمريكا 20241

 الأرجنتين x الإكوادور.. الجمعة 5 يوليو.. في تمام الساعة الرابعة فجرًا.

 فنزويلا x كندا.. السبت 6 يوليو.. في تمام الساعة الرابعة فجرًا.

 بنما x كولومبيا.. الأحد 7 يوليو.. في تمام الساعة الواحدة فجرًا.

 الأوروجواي x البرازيل.. الأحد 7 يوليو.. في تمام الساعة الرابعة فجرًا.

ترتيب مجموعة البرازيل بكوبا أمريكا بعد التعادل مع كولومبيا وفوز كوستاريكا على باراجواي

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