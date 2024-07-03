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رياضة

البرازيل وكولومبيا يصعدان إلى ربع نهائي كوبا أمريكا بتعادل إيجابي مثير (فيديو)

البرازيل وكولومبيا،
البرازيل وكولومبيا، فيتو
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تأهل منتخبا البرازيل ونظيره الكولومبي لربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، بعد التعادل بهدف لكل منهما في الشوط الأول في المباراة التي أقيمت فجر اليوم الأربعاء على ملعب "ليفاي" بكاليفورنيا، بقمة الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليا بالولايات المتحدة.

وأحرز هدف منتخب السامبا اللاعب رافينيا، في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، بينما تمكن دانيال مونوز من إحراز هدف التعادل لمنتخب كولومبيا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط ذاته.

وبهذا التعادل الإيجابي 1-1، يحجز يحجز منتخبا “لوس كافيتيروس” و"السيليساو"، بطاقتي التأهل الأخيرتين للدور ربع النهائي، باحتلال الأول قمة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط، والثاني الوصافة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن كوستاريكا صاحب المركز الثالث بنفس العدد من النقاط.

 

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بطولة كوبا أمريكا 2024 البرازيل ملعب ليفاي بكاليفورنيا منتخب السامبا

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