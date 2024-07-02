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خارج الحدود

لطمأنة الديمقراطيين، بايدن يجري أول مقابلة تلفزيونية بعد مناظرته مع ترامب

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو
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أفادت شبكة إيه.بي.سي نيوز، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري معها أول مقابلة تلفزيونية بعد المناظرة الرئاسية التي خاضها الأسبوع الماضي مع المرشح الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب.

وتأتي المقابلة التي قالت إيه.بي.سي نيوز إنها ستبث منها مقتطفات يوم الجمعة في وقت يسعى فيه الرئيس إلى طمأنة الديمقراطيين بعد الأداء الذي لاقى انتقادات واسعة النطاق في المناظرة التي جرت يوم الخميس.

الانسحاب من السباق إلى البيت الأبيض

وكانت هيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قد دعت، يوم الجمعة، الرئيس جو بايدن إلى الانسحاب من السباق إلى البيت الأبيض غداة مناظرته مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وكتبت الصحيفة في افتتاحية نشرت مساء الجمعة: بايدن كان رئيسا مثيرا للإعجاب في ظل قيادته ازدهرت الأمة وبدأت في معالجة سلسلة تحديات طويلة الأمد، وبدأت الجروح التي فتحها ترمب في الالتئام، لكن أعظم خدمة عامة يمكن أن يؤديها بايدن الآن هي أن يعلن أنه لن يستمر في الترشح لإعادة انتخابه.

المناظرة الرئاسية المقبلة لبايدن مع ترامب

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مستشار كبير لبايدن أن الرئيس لا يزال ملتزما بالمشاركة في المناظرة الرئاسية المقبلة مع ترامب.

وأضاف: قد نشهد الكثير من التقلبات والمنعطفات خلال الأشهر المتبقية من الحملة.

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