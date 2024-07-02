الأربعاء 03 يوليو 2024
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أخبار مصر

تفاصيل مشروع بناء وتشغيل شبكات الألياف الضوئية بين مصر والاتحاد الأوروبي (إنفوجراف)

شبكات الألياف الضوئية،
شبكات الألياف الضوئية، فيتو
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كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن تطوير وإنشاء شبكات الاتصالات بتكنولوجيا كوابل الألياف الضوئية.

حيث وقعت الشركة المصرية للاتصالات ومجموعة  4iG، مذكرة تفاهم بشأن مشروع بناء وتشغيل شبكات الألياف الضوئية حتى المنزل جاء ذلك على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك الذي استضافته مصر على مدار يومين.

أهداف مشروع بناء وتشغيل شبكات الألياف الضوئية في مصر

يهدف المشروع المشترك إلى بناء شبكة ألياف ضوئية على أعلى مستوى من الحداثة وذات سرعات مرتفعة لنحو ستة ملايين وحدة (سكنية / تجارية) مستقبلًا؛ باستثمارات لا تقل عن 600 مليون دولار لتطوير البنية التحتية لشبكة الإتاحة غير النشطة في مصر.
 

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