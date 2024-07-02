أبرز تصريحات رئيس الوزراء بشأن تنمية الساحل الشمالي (إنفوجراف)

سلط مركز المعلومات بمجلس الوزراء الضوء على أبرز تصريحات رئيس الوزراء بشأن تنمية الساحل الشمالي وجذب الاستثمار.

حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، مؤكدا أن مدينة العلمين الجديدة هي مدينة متكاملة، مشيرا إلى حرص الحكومة على تحويل الساحل الشمالي إلى مقصد لجذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للسياحة في مصر.

تنمية الساحل الشمالي وجذب الاستثمار

أكد رئيس الوزراء حرص الدولة – في إطار رؤية مصر 2030 وكذا المخطط الاستراتيجي القومي لمصر - على أن يكون الساحل الشمالي لمصر هو الوجهة التي يتم التركيز عليها من جانب مختلف أجهزتها، لتعظيم قطاع السياحة، وإتاحة عدد كبير من الغرف الفندقية والسياحية في هذه المنطقة، والتي من شأنها أن تُسهم في مضاعفة عدد السائحين القادمين إلى مصر، لافتًا إلى أنه بالنظر للظروف المناخية لمنطقة الساحل الشمالي ولطبيعة أرضها، فإنها ستكون واحدة من أهم المناطق التي من الممكن أن تستوعب عددًا كبيرًا من حجم الزيادة السكانية في مصر خلال الفترة القادمة.