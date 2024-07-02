الغسالة تبدأ من 4500 جنيه، أسعار الأجهزة الكهربائية في سوق التونسي (فيديو وصور)

رغم انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق، إلا أن سعر الأجهزة الكهربائية لم يصل إلى سعرها قبل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها خلال بداية عام 2023، الأمر الذي أدى إلى بحث كثير من المواطنين على الأجهزة الكهربائية «كسر الزيرو» والمستعملة.

جولة فيتو لرصد أسعار الأجهزة الكهربائية المستعملة وكسر الزيرو

«فيتو» أجرت جولة ميدانية في سوق التونسي، لرصد أسعار الأجهزة الكهربائية المستعملة وكسر الزيرو.

أسعار الأجهزة الكهربائية في السوق

وخلال الجولة؛ أوضح صابر المنسي صاحب محل لبيع الأجهزة الكهربائية في سوق التونسي، أن أسعار الأجهزة الكهربائية في السوق جاءت كالآتي:

بلغ سعر فريزر ديجيتال «تاتش» استعمال سنة ونصف فقط بسعر 15 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر الجديد منه نحو 29 ألف جنيه. بلغ سعر فريزر بيكو 7 أدراج نحو 13 ألف جنيه. بلغ سعر فريزر كريازي نحو 12.5 جنيه. بلغ سعر فريزر 5 أدراج نحو 9 آلاف جنيه. بلغ سعر ثلاجة إيديال نحو 8 آلاف جنيه. بلغ سعر ثلاجة ديجيتال نحو 9 ألاف جنيه. بلغ سعر ثلاجة 16 قدم بخار نحو 10 آلاف جنيه. بلغ سعر ثلاجة توشيبا استعمال خفيف نحو 10 ألف جنيه. بلغ سعر ثلاجة كريازي نحو 7 آلاف جنيه. بلغ سعر ثلاجة ألاسكا كسر زيرو نحو 5 آلاف جنيه. بلغ سعر بوتجاز كريازي 5 شعلة نحو 5 آلاف جنيه. بلغ سعر غسالة توشبا مستعملة 10 كيلو نحو 4500 جنيه. تراوح سعر غسالات أتوماتيك أو فوق أتوماتيك من 6 إلى 10 آلاف جنيه.