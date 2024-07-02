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نساء في اليابان يتزوجن أنفسهن، ما القصة؟

حفلات الزفاف، فيتو
حفلات الزفاف، فيتو
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ذكرت صحيفة South China Morning Post في تقرير نشرته حول عزوف الفتيات في اليابان عن الانخراط في حفلات الزواج التقليدية، وبدلا من ذلك شرعن في إقامة حفلات زفاف من أنفسهن لا من رجال.

وبحسب التقرير تنجذب بعض النساء إلى رغبتهن في ارتداء فستان جميل، بينما يرغب البعض الآخر في الاحتفال بحدث شخصي مهم، ما يدفعهن لتخطيط حفلات زفافهن الوهمية دون إشراك رجل في الأمر أي دون وجود عريس.

عزوف الفتيات في اليابان عن الانخراط في حفلات الزواج التقليدية

ويشير التقرير إلى أن النساء يقمن بالتخطيط الكامل للحفل، بما في ذلك دعوة الضيوف إلى المطعم، وشراء فستان الزفاف، وجلسة تصوير دون وجود العريس.

وفقا لبيانات الصحيفة، سجلت الحكومة اليابانية في العام الماضي أدنى معدل لحالات الزواج، حيث قام أقل من 500 ألف زوج بتوثيق علاقاتهم.

أدنى معدل لحالات الزواج في اليابان

أدى انخفاض معدل الزواج إلى زيادة نمو "الاقتصاد الواحد" مع ظهور الاحتفالات الفردية كفرصة عمل جديدة لصناعة حفلات الزفاف.

ويعتبر البعض أن "حفلات الزفاف المنفردة هي علامة على تغير الزمن، حيث أصبح بإمكان النساء اليابانيات إعالة أنفسهن دون الزواج، وتحديدا تلك النساء اللواتي لا يرغبن في التقيد بالأدوار التقليدية".

كما ويرى البعض أن هذا الاتجاه يلبي تفضيلات نمط الحياة للعزاب اليابانيين الذين لديهم أعباء عائلية أقل ودخل متاح أكثر، مما يسمح لهم بالتركيز على ترفيه حياتهم.

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