تكرم الفائزين بالمركز الأول فى مسابقة "كيدز شو" على مستوى الجمهورية

أعلنت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، الفائزين بالمركز الأول فى مسابقة "كيدز شو" على مستوى الجمهورية.

المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة “كيدز شو”

كرمت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، الدكتور رامي حسانين عبد الهادي عضو اللجنة الفنية بالاتحاد المصري للجمباز والأستاذ بكلية التربية الرياضية، على جهوده المتميزة فى فعاليات مسابقة "كيدز شو".

كما كرمت الكابتن أحمد حامد حشيش مدرب فريق "كيدز شو" على مجهوده مع الفريق وتحقيق المركز الأول علي مستوي الجمهورية في مسابقة "كيدز شو" النسخة الثانية 2024/2023، والتي أقيمت تصفياتها النهائية بصالة وزارة الشباب والرياضة باكتوبر، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة.

جاء التكريم بحضور محمد سعد مدير الإدارة العامة لتنمية النشء بالمديرية، وتحت إشراف وبحضور الدكتورة نانسي سمير مسئول شعب العروض الرياضية، ومنسق مكتب قادرون باختلاف بالمديرية.

تكريم منسق مكتب قادرون باختلاف بإدارة شباب بني عبيد

وفى نفس السياق كرمت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، إيمان عبد الله محمد المرسي منسق مكتب قادرون باختلاف بإدارة شباب بني عبيد، وذلك لجهودها المتميزة والتعاون المثمر والبناء مع أبناءنا من ذوي الهمم والقدرات الخاصة.

يأتي التكريم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وجيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب وكيل المديرية للشباب، والدكتورة إيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، وتحت إشراف محمد سعد مدير الإدارة العامة لتنمية النشء.

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