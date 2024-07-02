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محافظ الدقهلية يعتمد الإعلان عن وظائف شاغرة بمديرية التعليم بالدقهلية خلال يوليو

محافظ الدقهلية الدكتور
محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، فيتو
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اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الإعلان عن وظائف شاغرة بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية خلال شهر يوليو الجاري.

وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقرار رقم 428 لسنة 2013، وما نصت عليه المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية المشار إليها بأن يتم الإعلان عن وظائف مديري ووكلاء الإدارات التعليمية والموجهين ومديري ووكلاء المدارس خلال شهر يوليو من كل عام. 

 

الإعلان عن وظائف شاغرة بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية

ففي محافظة الدقهلية، وبالتنسيق والتعاون بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد محافظ الدقهلية الإعلان عن وظائف شاغرة بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية خلال شهر يوليو. 
ومن جانبه، أوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن "الوظائف الشاغرة هي: مدير إدارة تعليمية ووكيل إدارة تعليمية وموجه عام ماده /نشاط وموجه أول مادة /نشاط وموجه مادة / نشاط ومدير ووكيل مدرسة. 

 الإعلان عن الوظائف الشاغرة على موقع الحكومة المصرية

وأضاف وكيل الوزارة أن موافقة محافظ الدقهلية جاءت بأن يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة على موقع الحكومة المصرية ejops@caoa.gov، وذلك طبقا للقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته وتعديلاتها وقرار رئيس الوزراء 1764 لسنة 2020.

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