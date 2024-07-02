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سياسة

أحمد البرعي: الوقت الحالي غير مناسب لطرح قانون عمل جديد

مناقشة قانون العمل
مناقشة قانون العمل بنقابة الصحفيين، فيتو
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أكد الدكتور  أحمد البرعي، وزير العمل الأسبق، أن الوقت الحالي غير مناسب لطرح قانون عمل جديد، خاصة وأن التشريع الاجتماعي بصفة عامة له جانب اجتماعي واقتصادي وأيضًا سياسي.

تغيير القوانين المصرية 

وأكد «البرعي» أن فكرة تغيير القوانين من الأمور السهلة والمعتادة، على خلاف ما هو معمول به في فرنسا على سبيل المثال، مشددًا على أن  الدولة يجب أن تراعي استمرار وجود تكافؤ بين طرفي الإنتاج "أصحاب الأعمال والعمال"، وتعلمنا ان قانون العمل يجب أن يمثل الحد الأدنى الذي يحافظ على حقوق العمال وأصحاب العمل، وما دون ذلك يجب أن يُترك للمفاوضة.

 

مناقشة قانون العمل الجديد  
 

ونظمت نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، مائدة مستديرة، حول "مشروع قانون العمل الجديد" تحت عنوان "من أجل قانون عمل عادل"،  


شارك فى المائدة المستديرة  الدكتور  أحمد حسن برعى وزير العمل الأسبق، وإيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وكمال عباس مدير دار الخدمات النقابية والعمالية، والخبير الاقتصادى إلهامي الميرغنى، والنائب أحمد بلال عضو مجلس النواب، وممثلين عن الزملاء المفصولين والمؤقتين، وعدد من الزملاء الصحفيين المهتمين بقانون العمل.

وتدور محاور النقاش حول مشروع القانون، وأثره على الصحفيين، وكيف يمكن لنقابة الصحفيين الخروج برؤية لتعديل القانون بما يخدم مصالح الصحفيين باعتباره القانون المنظم لعلاقات العمل فى مختلف المؤسسات الصحفية.


كما تناقش المائدة المستديرة عددًا من النقاط حول فلسفة مشروع قانون العمل، ومراحل تطور المشروع، والطبعات المختلفة للمشروع، والحق فى العمل والأجر العادل، وأوضاع النساء والمرأة العاملة والتنظيم والمفاوضة، وكيف يمكن الخروج بقانون عمل عادل؟.

واستهدفت المائدة، التى تأتى ضمن فعاليات الإعداد للمؤتمر العام السادس للصحفيين وضع تصور حول مطالب الصحفيين من القانون الجديد حال إقراره.

 

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مناقشة مشروع قانون العمل الجديد بنقابة الصحفيين مشروع قانون العمل الجديد دراسة قانون العمل الجديد

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