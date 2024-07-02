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لحظة ضبط 30 طن قمح داخل مصنع طوب بالصف، ووكيل تموين الجيزة: الموضوع كبير وخاطرنا بحياتنا (فيديو)

ضبط سيارتين قمح قبل
ضبط سيارتين قمح قبل تهريبهما بالصف، فيتو
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شن مسؤولو مديرية التموين بمحافظة الجيزة حملة مكبرة بقيادة الدكتورة هالة غريب وكيل وزارة تموين الجيزة بالاشتراك مع محيي إسماعيل وسلطان محمد مديري الرقابة المركزية وأحمد الشافعي مدير إدارة تموين الصف وعلاء مفتش بالإدارة.

 أسفرت الحملة عن ضبط  سيارتين نقل ثقيل (مقطورة) محملة بكميات من الأقماح المحلي، وتم تحرير محضر جنح والتحفظ على السيارتين والأقماح المحلية بمطحن العرب لحين صدور قرار النيابة المختصة في هذا الشأن.

وقالت الدكتور هالة غريب، إن الحملة تمكنت من ضبط 30 طن قمح محلي قبل تهريبة داخل مصنع طوب بعرب المساعد بالصف.

وتابعت: "دا قمح محلي خير بلدنا وأي حد يفتكر يسرق مال الدولة احنا مش هنسيبه".

كما أضافت لـ"فيتو": "احنا أخذنا العربيتين واتحفظنا عليهم لحين صدور قرار النيابة الموضوع كبير مش سهل وفيه مخاطرة كبيرة على حياتنا".

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الأقماح المحلية ضبط سيارتين فيتو محافظة الجيزة مديرية التموين

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