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رياضة

20 صورة ترصد مران الأهلي استعدادا لمباراة الداخلية في الدوري

مران الأهلي، فيتو
مران الأهلي، فيتو

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة الداخلية المقرر لها مساء يوم الخميس على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمباراة الداخلية 

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة قبل انطلاق المران للحديث عن مباراة الداخلية.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا أمس أمام طلائع الجيش تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما أدى باقي اللاعبين البرنامج التدريبي كاملا والذي اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة.

وكان الأهلي حقق فوزا كبيرا على طلائع الجيش أمس بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي أمام الداخلية 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق الداخلية، يوم الخميس المقبل، الموافق 4 من شهر يوليو الجاري، ضمن منافسات  الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز. 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية 

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى أمام الداخلية باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز 

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 51 نقطة، حيث خاض 21 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا. 

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