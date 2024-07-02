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رياضة

الدوري المصري، أوفا يقود تشكيل إنبي أمام المقاولون

فريق إنبي، فيتو
فريق إنبي، فيتو

الدوري المصري، أعلن سيد ياسين المدير الفني لفريق إنبي تشكيلة فريقه لمواجهة المقاولون العرب، مساء اليوم الثلاثاء، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري.

 

تشكيل إنبي أمام المقاولون

وجاء تشكيل إنبي كالتالي: 

عبد العزيز البلعوطي وعلي فوزي واحمد يوسف واحمد كالوشا ومحمد حامد ورفيق كبو وأحمد أوفا وأحمد صبيحة وأحمد العجوز ومصطفى دويدار وأحمد حواش.

 

 

موعد مباراة إنبي ضد المقاولون 

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة إنبي أمام نظيره فريق المقاولون العرب في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت.

القناة الناقلة لمباراة إنبي والمقاولون 

ومن المقرر أن تذاع مباراة إنبي ضد المقاولون العرب على شبكة قنوات أون تايم سبورت المالك الحصري لإذاعة بطولة الدوري الممتاز. 

موقف إنبي والمقاولون في جدول ترتيب الدوري 

ويحتل فريق إنبي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، بعدما لعب الفريق البترولي 27 مباراة، فاز في 11 مباراة وتعادل في8 مباريات، بينما تلقى الفريق الخسارة في 8 لقاءات.

فيما  يحتل فريق المقاولون العرب المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة، حيث لعب ذئاب الجبل 26 مباراة، فاز في 4 مباريات، وتعادل في 7 لقاءات، بينما تلقى الفريق الخسارة في 15 مباراة. 

عماد النحاس يبدأ مهمته الجديدة في المقاولون العرب 

ويبدأ اليوم الثلاثاء، عماد النحاس المدير الفني الجديد المقاولون العرب مهمته الجديدة في الولاية الثانية بعد توليه المسؤولية الفنية للفريق خلفا لمعتمد جمال، بعدما رحل لتراجع النتائج.

وكانت مباراة سيراميكا والمقاولون العرب في موسم 2021-2022، والتي جمعت الفريقين يوم 24 ديسمبر 2021، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، هي آخر مباراة تولى فيها عماد النحاس قيادة المقاولون العرب في ولايته الأولى قبل الرحيل عن ذئاب الجبل.

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء حكام مباراة اليوم الثلاثاء التي ستجمع فريقي إنبي ضد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز، وجاءت على النحو التالي: 

مباراة إنبي ضد المقاولون العرب

 

 

الدوري المصري، موعد مباراة إنبي ضد المقاولون والقناة الناقلة

المقاولون العرب يسعى للخروج من قاع الدوري على حساب إنبي اليوم

 

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