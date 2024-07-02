عماد النحاس يعلن تشكيل المقاولون لمواجهة إنبي بالدوري

الدوري المصري، أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن تشكيل فريقه لمواجهة إنبي بعد قليل في الجولة الـ29 لبطولة الدوري الممتاز.

تشكيل المقاولون ضد إنبي

محمود أبو السعود في حراسة المرمى وأمير عابد وفاروقا نور الدين وأحمد مودي وجوزيف أوشايا وأحمد علاء وعمار حمدي ومحمد مجلي وأمادو أنياص وعمر سافيولا ومحمد سالم.

وتضم دكة البدلاء عامر عامر وفراس عايفيه ومحمود وادي ومعتز افولوا وياسين ياسر وعبدالرحمن جبنة ومحمد هاني تريكا وعماد ميهوب وجواكيم أوجيري.

موقف إنبي والمقاولون في جدول ترتيب الدوري

ويحتل فريق إنبي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، بعدما لعب الفريق البترولي 27 مباراة، فاز في 11 مباراة وتعادل في 8 مباريات، بينما تلقى الفريق الخسارة في 8 لقاءات.

فيما يحتل فريق المقاولون العرب المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة، حيث لعب ذئاب الجبل 26 مباراة، فاز في 4 مباريات، وتعادل في 7 لقاءات، بينما تلقى الفريق الخسارة في 15 مباراة.

ويبدأ اليوم الثلاثاء، عماد النحاس المدير الفني الجديد للمقاولون العرب مهمته الجديدة في الولاية الثانية بعد توليه المسؤولية الفنية للفريق خلفا لمعتمد جمال، بعدما رحل لتراجع النتائج.

وكانت مباراة سيراميكا والمقاولون العرب في موسم 2021-2022، والتي جمعت الفريقين يوم 24 ديسمبر 2021، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، هي آخر مباراة تولى فيها عماد النحاس قيادة المقاولون العرب في ولايته الأولى قبل الرحيل عن ذئاب الجبل.

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء حكام مباراة اليوم الثلاثاء التي ستجمع فريقي إنبي ضد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز، وجاءت على النحو التالي:

مباراة إنبي ضد المقاولون العرب