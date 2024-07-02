الأربعاء 03 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري المصري، تعادل إيجابي بين إنبي والمقاولون العرب في الشوط الأول

إنبي، فيتو
إنبي، فيتو
ads

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة فريق إنبي والمقاولون العرب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم علي فوزي مبكرا لصالح إنبي في الدقيقة 10 من عمر اللقاء.

 ونجح محمد سالم في ادراك التعادل لمصلحة المقاولون العرب في الدقيقة 39. 

تشكيل المقاولون ضد إنبي 

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: 

محمود أبو السعود في حراسة المرمى وأمير عابد وفاروقا نور الدين وأحمد مودي وجوزيف أوشايا وأحمد علاء وعمار حمدي  ومحمد مجلي وأمادو أنياص وعمر سافيولا  ومحمد سالم. 

وتضم دكة البدلاء عامر عامر وفراس عايفيه ومحمود وادي ومعتز افولوا وياسين ياسر وعبدالرحمن جبنة ومحمد هاني تريكا وعماد ميهوب وجواكيم أوجيري. 

تشكيل إنبي أمام المقاولون

وجاء تشكيل إنبي كالتالي: 

عبد العزيز البلعوطي وعلي فوزي واحمد يوسف واحمد كالوشا ومحمد حامد ورفيق كبو وأحمد أوفا وأحمد صبيحة وأحمد العجوز ومصطفى دويدار وأحمد حواش.

 

القناة الناقلة لمباراة إنبي والمقاولون 

ومن المقرر أن تذاع مباراة إنبي ضد المقاولون العرب على شبكة قنوات أون تايم سبورت المالك الحصري لإذاعة بطولة الدوري الممتاز. 

موقف إنبي والمقاولون في جدول ترتيب الدوري 

ويحتل فريق إنبي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، بعدما لعب الفريق البترولي 27 مباراة، فاز في 11 مباراة وتعادل في8 مباريات، بينما تلقى الفريق الخسارة في 8 لقاءات.

فيما  يحتل فريق المقاولون العرب المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة، حيث لعب ذئاب الجبل 26 مباراة، فاز في 4 مباريات، وتعادل في 7 لقاءات، بينما تلقى الفريق الخسارة في 15 مباراة. 

 

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء حكام مباراة اليوم الثلاثاء التي ستجمع فريقي إنبي ضد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز، وجاءت على النحو التالي: 

حكام مباراة إنبي ضد المقاولون العرب

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري المصري أنبي المقاولون العرب الدورى المصرى الممتاز المقاولون ضد انبي

مواد متعلقة

تنس طاولة الأهلي يفوز على الزمالك في الدورة المجمعة الثانية

عماد النحاس يعلن تشكيل المقاولون لمواجهة إنبي بالدوري

الدوري المصري، أوفا يقود تشكيل إنبي أمام المقاولون

حجازي: وجود حسام حسن مدرب لمنتخب مصر شيئ كبير وجميع اللاعبين تتمنى نجاحه

حجازي: تجربتي مع اتحاد جدة ناجحة وهذا سبب هبوط مستوى كريم بنزيما

حجازي: الناس تحمل محمد صلاح فوق طاقته ولم أتدخل في أزمة عمرو وردة

حجازي: أتمنى العودة إلى الأهلي لأنه أكبر فريق في إفريقيا والشرق الأوسط

أحمد حجازي: انضممت للدراويش في عمر الـ 6 سنوات والانتقال إلى فيورنتينا كان مفاجأة

الأكثر قراءة

بالأسماء، حركة المحافظين 2024

اليوم، الوزراء والمحافظون الجدد يؤدون اليمين أمام الرئيس السيسي

محمد صلاح فى الجزيرة السرية، حكاية ميكونوس اليونانية جنة المشاهير (صور)

حركة المحافظين 2024، المهندس حازم الأشموني المرشح لمحافظة الشرقية (بروفايل)

10 معلومات عن وزير التموين الجديد الدكتور شريف فاروق

مصدر حكومي مطلع: منال عوض ميخائيل للتنمية المحلية وشريف فتحي للسياحة

شيخ الأزهر يصل ماليزيا وسط استقبال رسمي مهيب (صور)

بيريرا يتحدى الجميع ويعين محمد الحنفي حكما لمباراة سيراميكا والإسماعيلي

منوعات

المزيد

نساء في اليابان يتزوجن أنفسهن، ما القصة؟

تطوير مواد جديدة لنقل البيانات باستخدام الضوء

موسكو تسجل أعلى درجة حرارة منذ 75 عاما

اكتشاف علاقة بين انقراض الديناصورات وانتشار فاكهة العنب حول العالم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

كم سجل اليورو بالبنك المركزي بعد تراجعه أمام الجنيه ختام التعاملات اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي أمم أوروبا يورو 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالتغلب على التحديات

تفسير رؤية العمى في المنام وعلاقتها بالخلاص من الأزمات والضغوط النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية