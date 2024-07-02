الدوري المصري، تعادل إيجابي بين إنبي والمقاولون العرب في الشوط الأول

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة فريق إنبي والمقاولون العرب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم علي فوزي مبكرا لصالح إنبي في الدقيقة 10 من عمر اللقاء.

ونجح محمد سالم في ادراك التعادل لمصلحة المقاولون العرب في الدقيقة 39.

تشكيل المقاولون ضد إنبي

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

محمود أبو السعود في حراسة المرمى وأمير عابد وفاروقا نور الدين وأحمد مودي وجوزيف أوشايا وأحمد علاء وعمار حمدي ومحمد مجلي وأمادو أنياص وعمر سافيولا ومحمد سالم.

وتضم دكة البدلاء عامر عامر وفراس عايفيه ومحمود وادي ومعتز افولوا وياسين ياسر وعبدالرحمن جبنة ومحمد هاني تريكا وعماد ميهوب وجواكيم أوجيري.

تشكيل إنبي أمام المقاولون

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

عبد العزيز البلعوطي وعلي فوزي واحمد يوسف واحمد كالوشا ومحمد حامد ورفيق كبو وأحمد أوفا وأحمد صبيحة وأحمد العجوز ومصطفى دويدار وأحمد حواش.

القناة الناقلة لمباراة إنبي والمقاولون

ومن المقرر أن تذاع مباراة إنبي ضد المقاولون العرب على شبكة قنوات أون تايم سبورت المالك الحصري لإذاعة بطولة الدوري الممتاز.

موقف إنبي والمقاولون في جدول ترتيب الدوري

ويحتل فريق إنبي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، بعدما لعب الفريق البترولي 27 مباراة، فاز في 11 مباراة وتعادل في8 مباريات، بينما تلقى الفريق الخسارة في 8 لقاءات.

فيما يحتل فريق المقاولون العرب المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة، حيث لعب ذئاب الجبل 26 مباراة، فاز في 4 مباريات، وتعادل في 7 لقاءات، بينما تلقى الفريق الخسارة في 15 مباراة.

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء حكام مباراة اليوم الثلاثاء التي ستجمع فريقي إنبي ضد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز، وجاءت على النحو التالي:

حكام مباراة إنبي ضد المقاولون العرب