يورو 2024، أسطورة إنجلترا ينتقد هيئة الإذاعة البريطانية بسبب السخرية من رونالدو

يورو 2024، شن جون تيري أسطورة منتخب إنجلترا، هجوما على هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، بسبب سخريتها من البرتغالي كريستيانو رونالدو، عقب ركلة الجزاء التي أهدرها أمام سلوفينيا في بطولة أمم أوروبا 2024.

وأتيحت لـ كريستيانو رونالدو فرصة ذهبية لتسجيل هدف الفوز للبرتغال في الوقت الإضافي، لكن حارس مرمى سلوفينيا يان أوبلاك تصدى ببراعة لركلة الجزاء، لينخرط قائد البرتغال في البكاء بعد إهدار الفرصة، مما دفع زملاءه في الفريق إلى مواساته.

وأثارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) موجة من الغضب بين الجماهير والنقاد بعد نشرها تعليقًا ساخرًا على إعادة ركلة الجزاء، حيث كتبت "ميستيانو بينالدو".

ودفع هذا التعليق جون تيري، قائد منتخب إنجلترا السابق، إلى نشر تعليق غاضب على الصورة عبر حسابه على إنستجرام، واصفًا سلوك هيئة الإذاعة البريطانية بـ "العار"، كما هاجم العديد من المشاهدين التعليق، ووصفوه بـ "غير الاحترافي" و"غير اللائق".

ورغم أن رونالدو أهدر ركلة الجزاء، إلا أنه عوض ذلك بتسجيله ركلة ترجيح حاسمة، ليقود البرتغال إلى ربع نهائي البطولة.

كما تصدى حارس مرمى البرتغال ديوجو كوستا لثلاث ركلات ترجيح من سلوفينيا، ليضمن الفوز للمنتخب البرتغالي.

وكشف كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، أن كأس أمم أوروبا - يورو 2024، التي يخوضها حاليا هي الأخيرة في مسيرته.

وتأهل منتخب البرتغال إلى ربع نهائي اليورو، بعد فوز مثير على سلوفينيا مساء أمس الإثنين بنتيجة 3-0 بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

ويواجه منتخب البرتغال نظيره الفرنسي يوم الجمعة المقبل في قمة أوروبية مرتقبة.

تصريحات كريستيانو رونالدو

وقال رونالدو في تصريحات أبرزها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه بموقع "إكس"، عقب المباراة: "هذه بطولتي الأوروبية الأخيرة، بالطبع".

وأضاف صاحب الـ39 عاما: "لكني لا أشعر بالحزن بسبب هذا، بل أشعر بحماس".

وتابع نجم النصر السعودي: "قدمت أسفي للجماهير (بعد إهدار ركلة الجزاء)، سأبذل دائمًا قصارى جهدي من أجل هذا القميص، سواء أخطأت أم لا، وسأفعل هذا طوال حياتي، عليّ أن أتحمل المسؤولية".

وكان الدون أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 105 من زمن مباراة سلوفينيا، لكنه نجح في تسجيل ركلة الترجيح الأولى، ليسهم في تأهل فريقه.

ورغم أنه الهدّاف التاريخي لكأس أمم أوروبا برصيد 14 هدفا سجلها في 5 نسخ متتالية، إلا أن رونالدو فشل في تسجيل أي هدف بعد 4 مباريات بالنسخة الجارية.

وفشل النجم البرتغالي أيضًا في هز الشباك بآخر 8 مباريات لعبها في البطولات الكبرى، وهي أطول فترة صيام تهديفي له في مسيرته.