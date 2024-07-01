جماهير سلوفينيا لكريستيانو رونالدو: ستذهب للسعودية هذا المساء (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لهتاف جماهير سلوفينيا ضد كريستيانو رونالدو لاعب البرتغال، قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين على ملعب دوتش بانك بارك، في دور الـ 16 ببطولة كأس أمم أوروبا - يورو 2024.

وهتفت جماهير سلوفينيا ضد رونالدو: "ستذهب للسعودية هذا المساء".

وكشف الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال عن تشكيله لمواجهة سلوفينيا، مساء اليوم الإثنين.

واصل مارتينيز اعتماده على الهداف التاريخي للبرتغال كريستيانو رونالدو، في التشكيل الأساسي للمباراة الرابعة على التوالي.

وعاد رافائيل لياو للتشكيل الأساسي بعد غيابه عن اللقاء الماضي للإيقاف.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من لقاء البرتغال وسلوفينيا مع فرنسا التي أقصت بلجيكا من هذا الدور بفوز قاتل (1-0).

تشكيل البرتغال أمام سلوفينيا

ديوجو كوستا - كانسيلو - بيبي - روبن دياز - نونو مينديز - برونو فرنانديز - جواو بالينيا - فيتينا - بيرناردو سيلفا - كريستيانو رونالدو - رافائيل لياو.

تشكيل سلوفينيا ضد البرتغال

يان أوبلاك - كارنيكنيك - دركوزيتش - جاكا بيول - بالكوفيتش - ستويانوفيتش - سيرين - إلسينك - ملاكار - بنيامين سيسكو - سبورار.