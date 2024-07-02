يوردانيسكو يعلن تشكيل رومانيا لمواجهة هولندا في يورو 2024

يورو 2024، أعلن إدوارد يوردانيسكو، مدرب رومانيا، تشكيل فريقه لمواجهة هولندا، في المباراة التي تجمعهما في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا يورو 2024.

وشهد تشكيل رومانيا أمام هولندا في يورو 2024، تغييرا وحيدا عن المباراة الماضية إذ أشرك موجوس بدلا عن الموقوف نيكوشور بانكو، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

تشكيل رومانيا أمام هولندا في يورو 2024

وجاء تشكيل رومانيا أمام هولندا في يورو 2024 كالتالي:

حراسة المرمى: فلوريون نيتا

خط الدفاع: أندريه راتيو، رادو دراجوشين، أندريه بوركا، فاسيلي موجوس

خط الوسط: ماريوس مارين، دينيس مان، رازفان مارين، نيكولاي ستانسيو، يانيس هاجي

خط الهجوم: دينيس دراجوش

ويتواجد على دكة بدلاء رومانيا كلا من: أليبك، بيرليجا، تشيكالداو، أولارو، ميهايلا، مولدوفان، ندلسيرو، بوسكاس، راكوفيتان، روس، سورسكو، تارنوفانو وسوت.

تشكيل هولندا أمام رومانيا في يورو 2024

كما أعلن رونالد كومان، المدير الفني لـ منتخب هولندا، تشكيل منتخب بلاده لمواجهة رومانيا والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: فيربروخن.

خط الدفاع: دومفريس، دي فراي، فان دايك، ناثان آكي.

وسط الملعب: شوتين، رينديرز، تشافي سيمونز.

الهجوم: كودي جاكبو، ممفييس ديباي، ستيفن بيرجوين.

ويجلس على مقاعد بدلاء هولندا كلا من: جيرترويدا، فيرمان، مالين، بروبي، بيلو، بليند، فالكين، فريمبونج، جرافينبرخ، ماتسين، فيجورست، فينالدوم، زيركزي، دي ليخت وفان دي فان.

وتأهل المنتخب الهولندي إلى منافسات الدور الـ16 عقب صعدوه من أفضل ثوالث، حينما جاء في المركز الثالث عن المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بينما تأهل المنتخب الروماني إلى الدور ذاته عقب احتلاله صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة هولندا ورومانيا في دور 16 ليورو 2024

وتنطلق مباراة هولندا ورومانيا، في يورو 2024، تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية استاد «أليانز أرينا

ولم يقدّم المنتخب الهولندي حتى اللحظة أداءً يرشحه ليكون بين الفرق القادرة على حصد اللقب هذا العام، حيث حقق فوزًا صعبًا على بولندا، وتعادل مع فرنسا وسقط أمام النمسا وتصدّرت مجموعتها في يورو 2024 أمام منتخبات بلجيكا وسلوفاكيا وأوكرانيا، فيما حلّت هولندا ثالثة خلف النمسا وفرنسا في المجموعة الرابعة.

ويصطدم الفائز من مباراة اليوم بالفائز بين النمسا وتركيا في ربع النهائي.

في المقابل، ظهر المنتخب الروماني قويًا في مباراته الأولى أمام أوكرانيا عندما تغلب عليها بثلاثية نظيفة، لكنه سقط في المباراة الثانية أمام بلجيكا، ثم تعادل أمام سلوفاكيا.