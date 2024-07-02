جاكبو وديباي يقودان هجوم هولندا أمام رومانيا في يورو 2024

يورو 2024، أعلن رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، تشكيل منتخب بلاده لمواجهة رومانيا، في المباراة التي تجمعهما في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات دور الـ 16 من بطولة أمم أوروبا يورو 2024.

تشكيل هولندا أمام رومانيا في يورو 2024

وجاء تشكيل منتخب هولندا أمام رومانيا كالتالي:

حراسة المرمى: فيربروخن.

خط الدفاع: دومفريس، دي فراي، فان دايك، ناثان آكي.

وسط الملعب: شوتين، رينديرز، تشافي سيمونز.

الهجوم: كودي جاكبو، ممفييس ديباي، ستيفن بيرجوين.

وتأهل المنتخب الهولندي إلى منافسات الدور الـ16 عقب صعوده من أفضل ثوالث، حينما جاء في المركز الثالث عن المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بينما تأهل المنتخب الروماني إلى الدور ذاته عقب احتلاله صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة هولندا ورومانيا في دور الـ16 ليورو 2024

وتنطلق مباراة هولندا ورومانيا، في يورو 2024، تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية استاد أليانز أرينا.

ولم يقدّم المنتخب الهولندي حتى اللحظة أداءً يرشحه ليكون بين الفرق القادرة على حصد اللقب هذا العام، حيث حقق فوزًا صعبًا على بولندا، وتعادل مع فرنسا وسقط أمام النمسا وتصدّرت مجموعتها في يورو 2024 أمام منتخبات بلجيكا وسلوفاكيا وأوكرانيا، فيما حلّت هولندا ثالثة خلف النمسا وفرنسا في المجموعة الرابعة.

ويصطدم الفائز من مباراة اليوم بالفائز بين النمسا وتركيا في ربع النهائي.

في المقابل، ظهر المنتخب الروماني قويًا في مباراته الأولى أمام أوكرانيا عندما تغلب عليها بثلاثية نظيفة، لكنه سقط في المباراة الثانية أمام بلجيكا، ثم تعادل أمام سلوفاكيا.