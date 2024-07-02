تطوير مواد جديدة لنقل البيانات باستخدام الضوء

يطور باحثون من جامعة ولاية أيوا مواد جديدة لنقل البيانات باستخدام الضوء، إذ نجحوا بإنشاء صفائح ذرات رقيقة من سبيكة يمكن أن ينبعث منها الضوء.

نقل البيانات بإستخدام الضوء

وسيقود الابتكار لاعتماد أجهزة كمبيوتر ومراكز بيانات تستخدم طاقة أقل وتعمل أسرع؛ وللتعمق بتوظيف العلوم وتكنولوجيا النانو.

