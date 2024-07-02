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رياضة

رانيا علواني: محتاجين اتحاد كرة جديد بعد الأولمبياد ومفيش توقعات للميداليات (فيديو)

رانيا علواني، فيتو
رانيا علواني، فيتو

قالت الدكتورة رانيا علواني السباحة العالمية عضو مجلس إدارة النادي الأهلي سابقا: "الكابتن صالح سليم دعمني باسم الأهلي وقت الهجوم عليا من اتحاد السباحة وفيه بطولات كأس عالم مكنتش هروحها لولا أنه طلعني باسم النادي".

دعم صالح سليم لرانيا علواني 

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد": "صالح سليم كان القائد الفارق في مشواري علشان أكون السمكة الذهبية وارفع اسم مصر وأحقق ميداليات".

رانيا علواني، فيتو

فوضى كرة القدم في مصر

ولفتت: "نقاش الكرة في مصر حاليا أصبح مثل السياسة ونفسي أغير حاجات كتير في المجال الرياضي خاصة في ظل حالة الفوضى وعدم التنظيم".

 

 

حاجة مصر لاتحاد كرة بعد أولمبياد باريس

وتابعت: "احنا محتاجين اتحاد كرة جديد بعد الأولمبياد يعمل من أجل مصلحة كرة القدم المصرية وملهمش أي مصالح شخصية والاهتمام بالعلاقات الدولية وخاصة الإفريقية وخسارة كبيرة انا ميكونش لينا دور في الكرة الإفريقية".

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توقعات رانيا علواني لبعثة مصر في أولمبياد باريس 2024

وعن توقعاتها للبعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024، علقت: "أتمنى نشوف عدد أكبر من الميداليات ولكن الأهم نوصل للنهائيات في معظم المنافسات، ولكن مفيش توقعات".

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