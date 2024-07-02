بايرن ميونخ يتوصل لاتفاق مع لاعب منتخب هولندا

توصل نادي بايرن ميونخ توصل لاتفاق مع تشافي سيمونز، لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب هولندا، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويشارك تشافي سيمونز حاليا مع منتخب هولندا في بطولة يورو 2024 المقامة حاليًا في ألمانيا، وقد يستمر هناك لتوقيع عقود انتقاله إلى بايرن ميونخ.

وقضى لاعب باريس سان جيرمان، الموسم الماضي معارًا لـ لايبزيج، وكانت هناك تقارير تشير إلى رغبة برشلونة في عودته من جديد، حيث رحل في 2019، دون أن يلعب مع الفريق الأول.

وكشفت شبكة "سكاي" ألمانيا، أن تشافي سيمونز وافق على الشروط الشخصية مع بايرن ميونخ، ووافق على مدة العقد والراتب الذي اقترحه النادي الألماني، وأن اللاعب يرى أن خبرته زادت في الدوري الألماني بعد أن لعب مع لايبزيج في الموسم الماضي، ومقتنع بمشروع بايرن ميونخ في المستقبل.

ويتبقى فقط الاتفاق بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، خاصة وأن عقد اللاعب مستمر مع النادي الفرنسي حتى 2027، وهو ما سيجعل فريق العاصمة الفرنسية، يطلب ما يصل لـ 70 مليون يورو للتخلي عنه.

وسجل اللاعب الهولندي في الموسم الماضي 15 هدفًا وصنع 10 في جميع المسابقات مع لايبزيج.

فيما أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، تجديد عقد نجم الفريق الشاب، لفترة طويلة.

وأصدر بايرن بيانًا رسميا، كشف خلاله تجديد عقد لاعبه الدولي الألماني الشاب ألكسندر بافلوفيتش، البالغ من العمر 20 عامًا، حتى 30 يونيو 2029.

ولعب بافلوفيتش المولود في ميونخ، مع بايرن منذ سن السابعة، وعزز مكانته كلاعب أساسي في الفريق الأول الموسم الماضي.

وكان بافلوفيتش أحد اللاعبين المنضمين لقائمة منتخب ألمانيا في يورو 2024، ولكن تم استبعاده قبل ساعات من بداية البطولة بسبب المرض، ما سبب حزنا شديدا للنجم الشاب.

المدير الرياضي للبايرن: ألكسندر بافلوفيتش لاعب مثالي

وقال ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "ألكسندر بافلوفيتش هو اللاعب المثالي بالنسبة لنا وفي أعين مشجعي بايرن ميونخ".

وأضاف: "لقد ولد في ميونخ، وبدأ في بايرن ميونخ في سن مبكرة وشق طريقه إلى الأعلى.. إنه مثال لكيفية المضي قدمًا إلى أعلى مستوى".

وختم: "اللاعبون مثله أساسيون في هوية بايرن ميونخ، ومثال ساطع لكيفية تعزيز المواهب الشابة في حرم النادي.. نريد أن يصبح ألكس وجهًا لمستقبل فريقنا".

أما بافلوفيتش، فقال: "لسوء الحظ، حرمني التهاب اللوزتين من حلمي باللعب في بطولة أوروبا على أرضنا، وهو أمر مخيب للآمال للغاية، لكني سعيد للغاية لأن عقدي مع بايرن ميونخ قد تم تمديده حتى عام 2029، وهذا يظهر أن النادي يثق بي، وأنا حريص على رد هذه الثقة".

وأكد: "بايرن ميونخ هو بيتي.. أنا فخور وسعيد وممتن، وأريد الفوز بالألقاب مع الفريق ومواصلة تطوري الشخصي".