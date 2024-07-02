من هو حسن الخطيب المرشح وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية؟

ترددت أنباء قوية عن ترشيح حسن الخطيب لتولي حقيبة الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بعد فصل قطاع التجارة الخارجية عن وزارة الصناعة.

وفيما يلي السيرة الذاتية للدكتور حسن الخطيب الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة البنك المركزي:

السيرة الذاتية للدكتور حسن الخطيب

- شغل حسن الخطيب، منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في صندوق مصر السيادي، في الفترة من 2019 إلى 2023، ومنصب المدير التنفيذي للاستثمار المباشر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD في الفترة من 2014 حتى 2023.

-كان الخطيب مشرفًا على جميع الاستثمارات المباشرة للبنك وصناديق الاستثمار المباشر على مستوى جميع البلدان التي يعمل بها، والبالغ عددها 38 دولة بإجمالي محفظة استثمارية تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار.

- شغل منصب مدير منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط لقطاعات الصناعة والتجارة والأعمال بالبنك من يونيو 2012 حتى مارس 2014.

- تولى حسن الخطيب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية السياحية من يونيو 2011 وحتى يونيو 2012، وشركة فندق أوبروي سهل حشيش، والشركة السياحية المصرية.

- تولى الخطيب مناصب قيادية بمجموعة كارلايل- وهو صندوق استثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقدر أصوله بنحو 550 مليون دولار- خلال الفترة من 2007 إلى يونيو 2011، منها منصب كبير مستشاري المجموعة، والمدير التنفيذي حيث أشرف على الاستثمارات في شمال إفريقيا وتركيا ومجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى كونه عضوًا في لجنة الاستثمار للصندوق.

- تولى رئاسة مجلس إدارة شركة وادي النيل للأسمنت (2006-2007)، وكان الشريك الإداري في كل من المجموعة المالية هيرميس للاستثمار المباشر (2003-2006) وشركة التجاري الدولي للاستثمار (CIIC) في الفترة من 2001-2003

-تولى منصب المدير التنفيذي في كل من شركة العبور للصناعات المعدنية (2000-2001)، وشركة الأهلي للتنمية والاستثمار (ADI) (1995-2001).

حسن الخطيب، هو مؤسس وعضو مجلس أمناء واللجنة التنفيذية لمؤسسة مصر الخير، وسبق أن تولى رئاسة مجلسي إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، والجمعية المصرية لشباب الأعمال، إلى جانب عضويته في مجالس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، والمجلس المصري للتنافسية، والغرفة التجارية الأمريكية وأمين صندوق الغرفة.

يتمتع حسن الخطيب، بخبرة مهنية متميزة تمتد لأكثر من 35 عامًا في مجال الاستثمار المباشر وبنوك الاستثمار في مصر وشمال إفريقيا وتركيا ووسط وشرق أوروبا، إلى جانب عضويته في مجالس إدارات العديد من الشركات بمجالات التأمين، والصناعة، والأدوية، والسياحة، والعقارات، والنفط والغاز، والاتصالات، والمنسوجات.