تحديث الصناعة يشارك في ختام مشروع GTEX/ MENATEX لدعم قطاع الملابس والمنسوجات

شارك مركز تحديث الصناعة في ختام مشروع GTEX / MENATEX - مصر والذي يقدم المساعدة الفنية لدعم قطاع الملابس والمنسوجات من أجل تعزيز وتحسين سلسلة القيمة الخاصة به وتنويع منتجاته، وكذلك تقوية التواجد بالأسواق الحالية والوصول إلى أسواق جديدة مع تحسين الخدمات التي تقدمها مؤسسات دعم التجارة للقطاع فى الفترة من 2020 إلى 2023.

البرنامج العالمي للمنسوجات والملابس

وعمل المشروع بتمويل مشترك من الحكومة السويسرية بموجب البرنامج العالمي للمنسوجات والملابس (GTEX) وكذلك من قبل الحكومة السويدية في إطار برنامج لدول مختارة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENATEX) وهم مصر والمغرب والأردن وتونس.

وساعد المشروع عدد من المؤسسات الداعمة للصناعة مثل المجلس التصديري للمنسوجات والمفروشات المنزلية، وكذلك المجلس التصديري للملابس الجاهزة ومركز تكنولوجيا التصميمات والموضة من خلال إجراء عدد من التدريبات فى مختلف المجالات.

وساهم مركز تحديث الصناعة دور المركز في لجنة تسيير المشروع من خلال تقييم وتحليل فجوة لعدد 59 شركة وتحديد جدارتهم حتى يتم اختيار شركات منهم للاستفادة من المشروع، إلى جانب توفير تدريب عدد 67 طالب في مصانع القطاع المختلفة بالتعاون مع غرفة صناعة الملابس والمشاركة في ورش العمل الفنية الخاصة بالمشروع في مراحلة المختلفة.

وسيكون تركيز المشروع في المرحلة القادمة على دعم الشركات في مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

تحديث الصناعة: تقديم العديد من الخدمات للمصانع بهدف توطيد الصناعة

ومن جانبها، قالت دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن المركز يقدم العديد من الخدمات للمصانع بهدف توطيد الصناعة الحالية وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، الحالية وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل.

وأضافت دعاء سليمة أن المركز يقوم بتقديم عدد من البرامج التحفيزية لتطوير الصناعة في مصر وخاصة المرتبطة بالتصدير، كما يقوم المركز بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة (ابدأ)، والتي انطلقت لتعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت سليمة إلى قيام مركز تحديث الصناعة بعمل معارض سلبية لعرض احتياجات المصانع من قطع الغيار والتي يمكن إنتاجها محليًا وقد نجح المعرض السلبي في عمل تشييك لعدد من الصناعات المغذية مع عدد من المصانع التي كانت تستورد احتياجاتها من الخارج، مؤكدة أهمية دور القطاع الخاص في تلبية وتطوير الصناعة في مصر مثل توطين صناعة السليكون وإنتاج الصودا اش والذي يؤدي إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية والتوسع في الصناعات المرتبطة.