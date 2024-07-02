"شباب الأعمال": ترفيع مستوى الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي حجر الزاوية لزيادة الاستثمارات

قال بسام الشنواني، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن ترفيع العلاقات بين مصر وأوروبا إلى الشراكة الاستراتيجية في مارس الماضي، وانعقاد مؤتمر الاستثمار- مصر وأوروبا حملت العديد من الرسائل الإيجابية في الاقتصاد المصري ومناخ الأعمال، كما أن دعم الاتحاد الأوروبي لمصر يعزز من ثقة المستثمرين في العالم ويطمئنهم على مدى نجاح ومستقبل الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك على هامش مشاركة وفد الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة بسام الشنواني في مؤتمر الاستثمار- مصر وأوروبا، بحضور محمد أبو باشا الأمين العام للجمعية، وأحمد نافع، ومروان الشنواني، وفادي إسماعيل، وأحمد سمير، وياسمين قمر، وشيماء عليبة، وجمال أبو علي، وأحمد حازم، وكريم عثمان، وكريم زرقاني.

وأوضح الشنواني أن الرسالة الأولى والهامة من ترفيع العلاقات بين مصر وأوروبا هو أن أمن مصر من أمن أوروبا سواء الأمن الاقتصادي المالي والغذائي والصناعي وغيرها، كما أن مصر سوق كبير واعد لتشغيل الطاقات الإنتاجية الأوروبية والاستفادة من الطاقات البشرية من العمالة الماهرة.

واضاف، كما أن دعم الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية لمصر تعد إشارة قوية للمستثمرين بالعمل في مناخ اقتصادي أكثر أمانا في إفريقيا والشرق الأوسط من خلال توفير حد أمان للاستثمارات الأوروبية يغطي جزءا من الأموال التي سيتم استثمارها إلى جانب اهتمامها بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الربط الكهربائي.

واكد الشنواني، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الاوروبية ستشهد طفرة كبيرة خلال ٥ سنوات المقبلة، كما أن دعم أوروبا لمصر خير دليل على أن الاقتصاد يسير بشكل جيد وأن مشروعات الدولة في البنية التحتية واللوجستيات ستؤتى ثمارها بتحقيق التنمية.

وأوضح أن دعم أوروبا لمصر يشمل جوانب عدة من استثمارات ونقل خبرات ويخلق تعاون حقيقي بين رجال وشباب الأعمال في مصر مع نحو 26 دولة أوروبية في مختلف القطاعات والمجالات الحيوية لمصر وعلى رأسها الطاقة النظيفة من مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والرياح وغيرها إلى جانب التدريب والتعليم الفني لتصدير العمالة إلى أوروبا وكذلك تمويل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التجارة البينية والصناعة والزراعة والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال بدأت التحرك لتفعيل الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي خلال مشاركتها في المؤتمر بلقائها مع السفارة الهولندية ورجال الأعمال الهولنديين ونائب وزير التجارة الفنلندي ورجال الأعمال ومع غرفة التجارة اليونانية العربية حيث تم بحث مجالات التعاون وفرص الاستثمار مع نحو 10 شركات يونانية.

وأضاف، أن الجمعية تخطط حاليا لتنظيم عدد من رحلات العمل والبعثات الاستكشافية لآليات العمل وتفعيل الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي، من بينها زيارة إلى اليونان خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأكد الشنواني أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال على تم الاستعداد لمساندة الشركات الأوروبية المختلفة في إيجاد الفرص الاستثمارية الملائمة بمختلف المجالات في مصر، وترجمة واستغلال الاستقرار الاقتصادي لمصر كدولة مجاورة ودور القطاع الخاص في عملية الإصلاح الاقتصادي إلى مشروعات مشتركة.

وأوضح أن الجمعية تستهدف التعاون مع مختلف مؤسسات الأعمال الأوروبية وخاصة التي ترعى شباب الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ومنها شبكة الشركات الأوروبية EEN لتوجيه مميزاتها الي الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تفيد هذه الشبكة مجتمع الأعمال في خلق شراكات تجارية واستثمارية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات من خلال خلق قنوات اتصال مستدامة بين الشركات والمؤسسات والتعرف على المتغيرات التشريعية التي تطرأ داخل الاتحاد وأي مستجدات تتعلق بمجالات الصناعة والتجارة والاستثمار.

ولفت، إلى أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال، قامت زيارة رفيعة المستوى وبعثة تجارية الي بروكسل شملت هولندا وبلجيكا في الفترة من 13 الي 16 مايو في قطاعات مختلفة شملت الاسمدة والتشييد والبناء والزراعة والتعليم الفني والتدريب المهني والاستشارات الهندسية والطاقة وصناعة المنتجات الصحية وصناعة العدادات، حيث تم بحث فرص التعاون التجاري والاستثماري وتنظيم البعثات الترويجية المحتملة مع مجتمع الأعمال البلجيكي والأوروبي.

وأكد اهمية الاستمرار في تنظيم المؤتمرات والبعثات التجارية بين مصر والاتحاد الاوروبي من اجل تعظيم الاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، معربا عن تقديره لجهود الدبلوماسية المصرية والمكتب التجاري لمساندة القطاع الخاص المصري ودوره في الترويج لفرص ومجالات الاستثمار والتجارة المشتركة.