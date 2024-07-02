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انطلاق فعاليات المسح الميداني بقرى الدقهلية لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهارسيا

فحص ميداني لصحة الدقهلية،
فحص ميداني لصحة الدقهلية، فيتو
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أعلنت صحة الدقهلية انطلاق فعاليات المسح الميداني بقرى المحافظة لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهارسيا والطفيليات المعوية.

انطلاق فعاليات المسح الميداني
يأتي ذلك في إطار الإعلان عن مصر خالية من البلهارسيا 2025، فى إطار توجيهات وزارة الصحة والإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة بتنفيذ الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا.

إعلان مصر خالية من البلهارسيا عام 2025

وتحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة وبإشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي والدكتورة  سحر علي مدير الأمراض المستوطنة.

 

فحص نسبة 10% من سكان كافة القرى الريفية

 انطلقت اليوم فعاليات المسح الميداني بفحص نسبة 10% من سكان كافة القرى الريفية بالمحافظة لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهارسيا والطفيليات المعوية والتي  تستمر في الفترة من 2024/7/1 إلى 2024/9/30.

المسح يتم بواسطة فرق مدربة بجميع الوحدات الصحية

جدير بالذكر أن المسح يتم بواسطة فرق مدربه بجميع الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالقرى الريفية على مستوى المحافظة وسيكون الفحص والعلاج مجانًا وسيكون العلاج فور اكتشاف الإصابة.

 

 

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