الثلاثاء 02 يوليو 2024
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خارج الحدود

إعلام عبري يتحدث عن حدث أمني خطير ضد القوات الإسرائيلية في مخيم النصيرات بغزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو
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الحرب على غزة، أفادت وسائل إعلام عبرية  بوقوع حدث أمني صعب ضد القوات الإسرائيلية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكر الإعلام العبري أن الحديث يدور عن استهداف من الجو وقصف للمخيم، مشيرا إلى وجود صعوبة في إجلاء المصابين.

وأفادت قناة "إسرائيل بلا رقابة" على منصة "تيلجرام" بأن مروحيات انطلقت من وسط النصيرات في غزة وهبطت في مستشفى "سوروكا" في النقب وأخرى في مستشفى "أسوتا" في أسدود.

وأشارت إلى وصول 5 جنود مصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى "أسوتا" في أسدود.

كما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عدد كبير من سيارات الإسعاف تتجهز في ساحة مستشفى برزلاي في عسقلان لاستقبال الجنود.

 قنابل إنارة بشكل مكثف شمال مخيم النصيرات 

وكان جيش الإحتلال، قد  ألقى قنابل إنارة بشكل مكثف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

هذا وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات على مخيم النصيرات.

كما أشارت أيضا إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت قصفا مدفعيا على المناطق الشمالية للمخيم بالإضافة إلى إطلاق قنابل دخانية.

وفي المقابل أفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع حدث أمني صعب ضد القوات الإسرائيلية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكر الإعلام العبري أن الحديث يدور عن استهداف من الجو وقصف للمخيم، مشيرا إلى وجود صعوبة في إجلاء المصابين.

هذا، وقال مراسل RT في وقت سابق إنه تم إخلاء مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس بقطاع غزة لوقوعه ضمن المناطق المطلوب إخلاؤها قسرا من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأوضح مراسلنا أنه تم نقل مرضى وجرحى مستشفى غزة الأوروبي إلى مستشفى ناصر بسبب تهديدات إسرائيلية لمناطق شرق خان يونس.

وأمر الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين في بيان له بإخلاء أحياء في منطقتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، فيما سادت حالة من الذعر في أوساط سكان المنطقة.

 

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