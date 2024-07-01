الثلاثاء 02 يوليو 2024
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خارج الحدود

مقتل وإصابة 8 أشخاص في اشتباكات بين المتظاهرين والقوات التركية شمال سوريا

الجيش التركي، فيتو
الجيش التركي، فيتو
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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أن الاشتباكات في شمال سوريا بين القوات التركية والمتظاهرين، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين. 

 

السلطات التركية تطالب رعاياها بمغادرة شمال سوريا

وطالبت السلطات التركية اليوم الإثنين، المواطنين الأتراك في شمال سوريا بمغادرة المنطقة علي وجه السرعة، بسبب المظاهرات التي اندلعت احتجاجا على الاعتداء على السوريين في قيصرية بتركيا، وفقا لقناة زمان التركية. 

وشهدت المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة التركية في سوريا احتجاجات واسعة، بعد الاعتداء على السوريين وممتلكاتهم في ولاية قيصري التركية.

شمال سوريا، فيتو

المتظاهرون ينزلون العلم التركي ويهاجمون فرع شركة تركية

وانزل المتظاهرين العلم التركي على الجانب السوري من بوابة أونجوبينار الحدودية الخاضعة لسيطرة الجيش السوري الحر، وفي بعض المناطق تم رشق الشاحنات التركية بالحجارة والاعتداء على من فيها وإحراقها.

واقعة الاعتداء جنسيا من قبل سوري على طفلة تركية

وتأتي هذه الاحداث، عقب الفوضى التي اندلعت بسبب واقعة الاعتداء جنسيا من قبل سوري على طفلة تركية في قيصري.

تركيا تطالب رعاياها في شمال سوريا بالمغادرة فورا

رويترز: تركيا تتدخل للوساطة بين الصومال وإثيوبيا بعد أزمة إقليم أرض الصومال

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