القسام تبث مشاهد من تصدي مقاتليها لعمليات عسكرية إسرائيلية في حي الشجاعية (فيديو)

نشرت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس - مشاهد من تصدي مقاتليها لعمليات عسكرية إسرائيلية في حي الشجاعية بمدينة غزة.



الانتقال للمرحلة الثالثة في العدوان على غزة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين أن المستوى السياسي أعطى جيش الاحتلال الضوء الأخضر للانتقال تدريجيا للمرحلة الثالثة والأخيرة.

كتائب القسـ.ـام تبث مشاهد من تصدي مقاتليها لعمليات عسكرية إسرائيلية في حي الشجاعية بمدينة غزة #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/2FbEi3dKYS July 1, 2024

ولفت التقرير العبري إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار بسبب ملف صفقة التبادل والتوتر في الجبهة الشمالية لتجنب اتساع الحرب.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تشمل البقاء في محوري نيتساريم وفيلادلفيا للضغط على حماس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



