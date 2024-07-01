الثلاثاء 02 يوليو 2024
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خارج الحدود

القسام تبث مشاهد من تصدي مقاتليها لعمليات عسكرية إسرائيلية في حي الشجاعية (فيديو)

القسام، فيتو
القسام، فيتو
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نشرت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس - مشاهد من تصدي مقاتليها لعمليات عسكرية إسرائيلية في حي الشجاعية بمدينة غزة.
 

الانتقال للمرحلة الثالثة في العدوان على غزة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين أن المستوى السياسي أعطى  جيش الاحتلال الضوء الأخضر للانتقال تدريجيا للمرحلة الثالثة والأخيرة.

ولفت التقرير العبري إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار بسبب ملف صفقة التبادل والتوتر في الجبهة الشمالية لتجنب اتساع الحرب.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تشمل البقاء في محوري نيتساريم وفيلادلفيا للضغط على حماس.

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جيش الاحتلال حماس القسام حي الشجاعية حركة حماس- العدوان على غزة

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