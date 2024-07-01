البترول تكشف أخبارا سارة بشأن أزمة انقطاع الكهرباء (فيديو)

أزمة تخفيف احمال الكهرباء، كشف حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، أخبارا سارة بشأن أزمة تخفيف أحمال الكهرباء.

استيراد 21 شحنة من الغاز المسال

وقال "عبد العزيز" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": هناك 21 شحنة من الغاز المسال سيصلوا خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر إضافة إلي كميات أخرى من المازوت.

استيراد الغاز المسال، فيتو

متى تنتهي أزمة انقطاع الكهرباء؟

وأكد: مع الأسبوع الثالث من يوليو الجاري سيكون لدينا مخزون كاف من الغاز الطبيعي، ستنتهي أزمة تخفيف أحمال الكهرباء.



أزمة انقطاع الكهرباء، فيتو

ولفت إلي أنه تم تحديد 2 مليار دولار لاستيراد شحنات الغاز المسال إلي جانب 180 مليون دولار لاستيراد شحنات المازوت.



أزمة انقطاع الكهرباء، وأشار إلي أن شحنات الغاز المسال بدأت بالفعل في الوصول الي مصر، والشحنة الأولى التي وصلت متوسطها 155 ألف متر مكعب.

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