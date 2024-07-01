البترول تكشف أخبارا سارة بشأن أزمة انقطاع الكهرباء (فيديو)
أزمة تخفيف احمال الكهرباء، كشف حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، أخبارا سارة بشأن أزمة تخفيف أحمال الكهرباء.
استيراد 21 شحنة من الغاز المسال
وقال "عبد العزيز" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": هناك 21 شحنة من الغاز المسال سيصلوا خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر إضافة إلي كميات أخرى من المازوت.
متى تنتهي أزمة انقطاع الكهرباء؟
وأكد: مع الأسبوع الثالث من يوليو الجاري سيكون لدينا مخزون كاف من الغاز الطبيعي، ستنتهي أزمة تخفيف أحمال الكهرباء.
ولفت إلي أنه تم تحديد 2 مليار دولار لاستيراد شحنات الغاز المسال إلي جانب 180 مليون دولار لاستيراد شحنات المازوت.
أزمة انقطاع الكهرباء، وأشار إلي أن شحنات الغاز المسال بدأت بالفعل في الوصول الي مصر، والشحنة الأولى التي وصلت متوسطها 155 ألف متر مكعب.
تحرك المصانع لاستيراد الغاز الصخري من أمريكا
وأكد: أنه خلال الفترة القريبة المقبلة سيتم عودة إمداد مصانع الأسمدة بالغاز الطبيعي، والشركات الاستثمارية تفكر في استيراد شحنات من الغاز الصخري من الولايات المتحدة حتى يكون هناك تشغيل كامل لتلك المصانع وذلك في اطار السوق المفتوح الذي يتيح الاستيراد
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