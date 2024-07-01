يورو 2024، تعادل سلبي بين البرتغال وسلوفينيا في الشوط الأول

يورو 2024، انتهى الشوط من مباراة منتخب البرتغال أمام سلوفينيا، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب فرانكفورت أرينا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة يورو 2024، بقيادة تحكيمية للإيطالي دانيلي أورساتو.

بدأت المباراة بضغط هجومي من جانب منتخب البرتغال بحثا عن هدف مباغت يمنحه السيطرة على مجريات المباراة مبكرا، وتشهد الدقيقة 3 برونو فيرنانديز أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين وشتتها الدفاع من على القائم الثاني.

وفي الدقيقة 5 فيتور فيريرا فيتينا أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء واستلمها روبن دياش على القائم الثاني وسدد الكرة لتمر لخارج الملعب مباشرة.

وفي الدقيقة 10 فيتور فيريرا فيتينا أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وشتتها الدفاع من على القائم الثاني.

أعلن روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم عن تشكيل اللاعبين لمواجهة سلوفينيا، ضمن منافسات بطولة يورو 2024.

وفي الدقيقة 15 برونو فيرنانديز أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين وشتتها الدفاع من أمام رونالدو.

وتشهد الدقيقة 27 تمريرة عرضية من كانسيلو من جهة اليمين وشتتها فانيا دركوشيتش من على القائم الثاني، وفي الدقيقة 36 فيتور فيريرا فيتينا أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار مرت من أمام رونالدو لخارج الملعب.

تشكيل البرتغال أمام سلوفينيا في يورو 2024

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: نونو مينديز، بيبي، روبن دياز، جواو كانسيلو.

خط الوسط: جواو بالينها، برونو فرنانديز، فيتينها.

الهجوم: رافائيل لياو، كريستيانو رونالدو، برناردو سيلفا.

منتخب سلوفينيا، فيتو

تشكيل سلوفينيا ضد البرتغال

يان أوبلاك - كارنيكنيك - دركوزيتش - جاكا بيول - بالكوفيتش - ستويانوفيتش - سيرين - إلسينك - ملاكار - بنيامين سيسكو - سبورار.

ويسعى منتخب البرتغال للمنافسة على لقبه القاري الثاني كما يسعى رونالدو لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية بعدما أصبح أول لاعب يشارك في ست نسخ من كأس أمم أوروبا بالإضافة إلى أنه اللاعب الأكثر خوضا لمباريات البطولة والهداف التاريخي لها برصيد 14 هدفا.

ويسعى رونالدو لكسر نحس عدم التسجيل في اليورو على حساب منتخب سلوفينيا، أو على أقل تقدير إمداد زملائه بالتمريرات الحاسمة في رحلة البحث عن بطاقة الصعود لدور الثمانية الأوروبي.

كما يبحث المدافع البرتغالي المخضرم بيبي عن المزيد من الأرقام القياسية بعدما أصبح أكبر لاعب يشارك في البطولة القارية.

مشوار البرتغال وسلوفينيا في دور المجموعات

وتأهل منتخب البرتغال في صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط من انتصارين على التشيك وتركيا قبل أن يخسر مباراته الأخيرة أمام المنتخب الجورجي.



بينما وصل المنتخب السلوفيني إلى هذا الدور بعد تأهله كأحد أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، عن المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط خلف منتخبي إنجلترا والدنمارك.