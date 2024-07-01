رد فعل لاعبي البرتغال بعد تأهل فرنسا لربع نهائي يورو 2024 (فيديو)

يورو 2024، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرد فعل لاعبي البرتغال بعد تأهل منتخب فرنسا أمام بلجيكا بنتيجة بفوز الديوك 0/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الإثنين، على ملعب مركور شبيل أرينا، في ثمن نهائي كأس أمم أوروبا.

ويستضيف ملعب "مركور شبيل أرينا" مباراة البرتغال ضد سلوفينيا مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

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ردة فعل لاعبي المنتخب البرتغالي على هدف

فرنسا في مرمى بلجيكا من ملعب فرانكفورت#euro2024 #البرتغال_سلوفينيا #PORSVN



pic.twitter.com/7zuAQBXeG3 — فهد | اوروبا - كوبا＊ 🇪🇺 (@world_2028) July 1, 2024

وسجل هدف فرنسا يان فيرتونخين مدافع بلجيكا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 85، ليصعد الديوك إلى ربع نهائي يورو 2024.

وستكون المواجهة المرتقبة للديوك الفرنسية مع منتخب البرتغال حال الفوز في مباراة الليلة.

تشكيل فرنسا ضد بلجيكا

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: جول كوندي، دايوت أوباميكانو، ويليام ساليبا، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: نجولو كانتي، أوريلين تشواميني، أدريان رابيو.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، ماركوس تورام، كيليان مبابي.

ويجلس على مقاعد بدلاء فرنسا: سامبا، أريولا، بافارد، ميندي، كامافينجا، جيرو، ديمبيلي، كولو مواني، زائير إيمري، فوفانا، كومان، كلاوس، كوناتي، باركولا.



تشكيل بلجيكا أمام فرنسا

حراسة المرمى: كوين كاستيلس.

خط الدفاع: تيموثي كاستاني، فوت فايس، يان فيرتونجن، آرثر ثيات.

خط الوسط: أمادو أونانا، كيفن دي بروين، يانيك كاراسكو.

خط الهجوم: جيريمي دوكو، لويس أوبيندا، روميلو لوكاكو.

وتضم قائمة بلجيكا الاحتياطية: كامنسكي، سيلس، ديباست، فيتسل، تيليمانس، تروسارد، لوكابيكو، فرانكس، دي كيتيلير، مانجالا، باكايوكو، فيرميرين، دي كويبر.



