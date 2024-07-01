يورو 2024، البرتغال يخشى مفاجآت سلوفينيا في ثمن النهائي

يورو 2024، يستعد المنتخب البرتغالي بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو لملاقاة منتخب سلوفينيا مساء اليوم الإثنين في ثمن نهائي البطولة.

وتقام مباراة البرتغال وسلوفينيا في يورو 2024 اليوم الإثنين على ملعب دوتش بانك بارك، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويسعى منتخب البرتغال للمنافسة على لقبه القاري الثاني كما يسعى رونالدو لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية بعدما أصبح أول لاعب يشارك في ست نسخ من كأس أمم أوروبا بالإضافة إلى أنه اللاعب الأكثر خوضا لمباريات البطولة والهداف التاريخي لها برصيد 14 هدفا.

ويسعى رونالدو لكسر نحس عدم التسجيل في اليورو على حساب منتخب سلوفينيا، أو على أقل تقدير إمداد زملائه بالتمريرات الحاسمة في رحلة البحث عن بطاقة الصعود لدور الثمانية الأوروبي.

كما يبحث المدافع البرتغالي المخضرم بيبي عن المزيد من الأرقام القياسية بعدما أصبح أكبر لاعب يشارك في البطولة القارية.

مشوار البرتغال وسلوفينيا في دور المجموعات

وتأهل منتخب البرتغال في صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط من انتصارين على التشيك وتركيا قبل أن يخسر مباراته الأخيرة أمام المنتخب الجورجي.



بينما وصل المنتخب السلوفيني إلى هذا الدور بعد تأهله كأحد أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، عن المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط خلف منتخبي إنجلترا والدنمارك.