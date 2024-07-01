رئيس حي الدقي يتابع غلق المحال التجارية في المواعيد المقررة

قام اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي بجولة مرورية منذ قليل علي المحلات التجارية للتأكد من الالتزام بإغلاقها في المواعيد المقررة التي أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء، بإغلاقها الساعة العاشرة ووجه عدد من الإنذارات للمحلات التي وجد أنها لم تغلق في الموعد المحدد العاشرة مساء اليوم.

ويواصل رئيس الحي المرور علي كافة الكافيهات والمقاهي والمطاعم للتأكد من إغلاقها في المواعيد المحددة الساعة الواحد صباحا.

وكانت قد أعلنت الحكومة عن تطبيق مواعيد جديدة لغلق وفتح المحال التجارية والمطاعم، وذلك بدءًا من اليوم الإثنين أول يوليو 2024، وتنصّ هذه المواعيد الجديدة على غلق المحال التجارية في الساعة العاشرة مساءً، وغلق المولات التجارية في الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، وغلق المطاعم والكافيهات في الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

وتستثنى من هذه المواعيد الجديدة بعض المحال، مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، وصيدليات، وذلك لضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.