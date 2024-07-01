الدوري المصري، الأهلي يواصل تقدمه على طلائع الجيش بثلاثية بعد 60 دقيقة

الأهلي، مرت 60 دقيقة من زمن مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة عشر، وما تزال النتيجة تقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.

تشهد الدقيق 47 في بداية الشوط الثاني بطاقة صفراء من نصيب أكرم توفيق لاعب الأهلي بعد تدخل قوي على إسلام محارب في منتصف الملعب.

وفي الدقيقة 48 كرة عرضية من أحمد متعب لاعب الجيش من جهة اليسار قابلها عمر السعيد بتسديدة على الطاير من منتصف منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 57 يطلق طاهر محمد طاهر تسديدة رائعة تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى طلائع الجيش.

تشكيل الأهلي لمباراة طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة، ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق، عمرو السولية.

خط الهجوم: طاهر محمد وحسين الشحات ووسام أبوعلي.

و يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم العديد من عناصره المهمة في مباراة طلائع الجيش حيث يغيب كلا من علي معلول وبيرسي تاو وعمر كمال عبد الواحد ومحمد الضاوي كريستو ومحمود متولي وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء ومصطفي مخلوف

تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي

وجاء تشكيل فريق طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد متعب - عمرو طارق - محمد دياب - محمد سمير.

خط الوسط: إسلام محارب - حميد ماو - علي حمدي.

خط الهجوم: موسى دياوارا - جودوين - يسري وحيد.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش بالدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 48 نقطة، حيث خاض 20 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 19.

فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر فى جدول الدوري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 26.