الأهلي يسعى لملاحقة بيراميدز على حساب طلائع الجيش اليوم

يواجه النادي الأهلي فريق طلائع الجيش اليوم الإثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة 13 لبطولة الدوري الممتاز، على إستاد الكلية الحربية.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقناة الناقلة

تقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم الإثنين، وتحديدًا فى السابعة مساء وتنقل عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي يوم الجمعة الماضي على فاركو بهدفين سجلهما حسين الشحات الذى توج أيضًا بجائزة رجل المباراة.

الاهلي يسعى لمواصلة صحوته من أجل ملاحقة بيراميدز على قمة جدول الدوري،في المقابل يأمل طلائع الجيش في تحقيق نتيجة إيجابية خاصه في ظل تراجع المباريات مؤخرا.

قائمة الأهلي أمام طلائع الجيش

فيما أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة فريقه، لمباراة طلائع الجيش،

وشهدت قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش عودة المغربي رضا سليم بعد غيابه عن الفريق في مباراة فاركو السابقة.

قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش غدا في الدوري

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمود الزنفلي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - رضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وقرر كولر استبعاد محمود كهربا بعد ما بدر منه في مباراة فاركو الماضية.

وأشار المصدر إلى أن قائمة الأهلي شهدت غياب عمر كمال عبد الواحد بسبب الإصابة، إلى جانب استمرار غياب بيرسي تاو.

ترتيب الاهلي وطلائع الجيش بالدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 48 نقطة، 20 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين.

بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 34 نقطة من 26 مباراة.