الدوري المصري، الأهلي يكتفي بثلاثية نظيفة أمام طلائع الجيش في الشوط الأول

الأهلي، انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش، بتقدم الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن باستاد الكلية الحربية، والمؤجل بينهما من الجولة الثالثة عشرة.

سجل ثلاثية الأهلي طاهر محمد طاهر في الدقيقة 12 وعمرو السولية في الدقيقة 33 ومحمد عبد المنعم في الدقيقة 37.

بدأت المباراة بضغط هجومي من جانب لاعبي الأهلي بحثا عن خطف هدف مبكر، ويسدد عمرو السولية تسديدة خطيرة في الدقيقة الخامسة تعلو العارضة بسنتيمترات قليلة.

استحوذ الأهلي على الكرة في الدقائق العشر الأولى، وفي الدقيقة 12 ينجح طاهر محمد طاهر في تسجيل هدف الأهلي الأول بعد كرة عرضية من ضربة حرة غير مباشرة ونفذ حسين الشحات الركلة الحرة بتمريرة أرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها وسام أبو علي بتسديدة قوية ردت من مدافع طلائع الجيش فتابعها طاهر محمد طاهر بتسديدة أخرى ارتطمت بالحارس محمد شعبان وسكنت منتصف المرمى.

وفي الدقيقة 20 بتسديدة من جودوين شيكا أوكوارا لاعب طلائع الجيش من داخل منطقة الجزاء أمسك بها حارس الأهلي محمد الشناوي من منتصف مرماه.

نجح عمرو السولية ومحمد عبد المنعم في تسجيل الهدفين الثاني والثالث في مرمى طلائع الجيش في الدقيقتين 33 و37 من عمر اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد الكلية الحربية، المؤجل بينهما من الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

استمر الحصار الأهلاوي لفريق طلائع الجيش في منتصف ملعبه، وكاد طاهر محمد طاهر يسجل الهدف الرابع في الدقيقة 44 ولكن الحارس محمد شعبان تصدى لها ببراعة.

واحتسب الحكم محمود بسيوني دقيقتين وقت بدل ضائع لم تشهدا أى جديد وينتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.

تشكيل الأهلي لمباراة طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة، ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق، عمرو السولية

خط الهجوم: طاهر محمد وحسين الشحات ووسام أبوعلي

ويفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم العديد من عناصره المهمة في مباراة طلائع الجيش حيث يغيب كل من علي معلول وبيرسي تاو وعمر كمال عبد الواحد ومحمد الضاوي كريستو ومحمود متولي وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش بالدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 48 نقطة، حيث خاض 20 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 19.

فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر فى جدول الدوري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 26.