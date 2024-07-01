إيسترن كومباني تقرر بيع مصنع رقم 9.. سيدي كرير تخطط لاستيراد الغاز.. ماذا يحدث في الشركات المدرجة بالبورصة.. وخبراء يكشفون الكواليس

البورصة المصرية، تخطط شركة سيدي كرير للبتروكيماويات من خلال تحالف يضم عدة أطراف لاستيراد غاز الإيثان السائل "الغاز الصخري الأمريكي".

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ومن جانبه قال الدكتور نبيل فرج خبير أسواق المال لــ “فيتو”: الشركة أوضحت أن التحالف يضم الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات “إيكم” بنسبة 15% وسيدي كرير بنسبة 25% والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته “إيثيدكو” بنسبة 25% والمصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" بنسبة 10% وشركة جاما للإنشاءات بنسبة 25%.

وأشار إلى أنه وبعد الانتهاء من الحصول على موافقة أطراف التحالف سيتم البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة خاصة بالمشروع خلال العام الجاري.

نبيل فرج، فيتو

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على نشر تقرير إفصاح شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، من 1.51 مليار جنيه إلى 1.81 مليار جنيه، بزيادة قدرها 302.4 مليون جنيه.

وافقت شركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، على بيع قطعة الأرض والمباني والمعدات الغير مستغلة في تصنيع منتجات الشركة بالمجمع الصناعي في مدينة السادس من أكتوبر “مصنع رقم 9”.

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قررت الشركة دعوة العمومية للانعقاد يوم 24 يوليو الجاري

ومن جانبه قال الدكتور أحمد سعد خبير اسواق المال لــ “فيتو”: قررت الشركة دعوة العمومية للانعقاد يوم 24 يوليو الجاري للموافقة على قرار مجلس الإدارة مشيرا الى تراجع أرباح شركة الشرقية “إيسترن كومباني” بنسبة 0.5% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، لتصل 5.17 مليار جنيه، مقارنة بربح 5.29 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

جدير بالذكر قالت الشركة في بيان لها اليوم، إن الشركتين تسعيان إلى البحث عن مجالات استراتيجية محتملة من أجل تعاون مشترك طويل الأجل في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والابتكار بما في ذلك منتجات التبغ المسخن، تمهيدًا إلى الانتقال إلى مستقبل خالٍ من الدخان في مصر.

وأضافت الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، أن شركة غلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة، التي تمتلك نسبة 30% من رأس مال الشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، وهي مملوكة بنسبة 100% من قبل شركة يو كي مصر للاستثمارات القابضة المحدودة (شركة بريطانية) التي كانت تملكها بنسبة 100% شركة روبي فانتشورز، وهي شركة إماراتية، قد قامت بإخطارها أمس، بتغير ملكية شركة يو كي مصر للاستثمارات القابضة المحدودة لتصبح مملوكة بنسبة 51% من قبل شركة روبي فانتشورز (الشركة الإماراتية)، و49% من قبل شركة فيليب موريس برودكتس إس إيه، وهي شركة سويسرية.