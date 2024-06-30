6 شركات تتصدر شركات الوساطة من حيث قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع الأخير من يونيو

تصدرت 6 شركات قائمة شركات الوساطة من حيث قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع الأخير من يونيو.. وجاءت كالتالي:

هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 4.4 مليار جنيه.

التجاري الدولي للسمسرة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3.8 مليار جنيه.

ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.7 مليار جنيه.

اي اف چي هيرميس الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.8 مليار جنيه.

كابيتال سيكورتيز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.6 مليار جنيه.

مباشر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.9 مليار جنيه.

تداولات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.876 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.97% عند مستوى 27766 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% عند مستوى 34068 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 11998 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 6194 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.30% عند مستوى 8985 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 2736 نقطة.

تداولات الأربعاء

واصلت مؤشرات البورصة الارتفاع بختام التداولات أمس الأربعاء، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.867 تريليون جنيه، لتربح نحو 14 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وصعد المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 0.87% عند مستوى 27500 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 073% عند مستوى 33800 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% عند مستوى 11883 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% عند مستوى 6175 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% عند مستوى 8958 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.75% عند مستوى 2722 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، جلسة منتصف الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.853 تريليون جنيه، لتربح نحو 22 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي

وصعد المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 1.34% عند مستوى 27264 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.54% عند مستوى 33124 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% عند مستوى 11662 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% عند مستوى 6120 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93% عند مستوى 8890 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.36% عند مستوى 2710 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين

وتراجعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين الماضي، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.831 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30”

وتراجع المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 26902 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 33046 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 11625 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 6109 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 8808 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2660 نقطة.

البورصة المصرية، فيتو

تداولات بداية الأسبوع

وكانت مؤشرات البورصة ارتفعت بختام تعاملات الأحد الماضي، أول تداولاتها عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.837 تريليون جنيه، لتربح نحو 44 مليار جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.44% عند مستوى 27062 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.73% عند مستوى 33267 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.38% عند مستوى 11567 نقطة.

مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.04% عند مستوى 5929 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.82% عند مستوى 8711 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.33% عند مستوى 2810 نقاط.

البورصة المصرية، فيتو

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى.