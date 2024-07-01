ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات يوليو

ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات شهر يوليو، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.60% عند مستوى 27933 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% عند مستوى 34299 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% عند مستوى 12049 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% عند مستوى 6245 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.83% عند مستوى 9059 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1% عند مستوى 2763 نقطة.

تداولات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.876 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.97% عند مستوى 27766 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% عند مستوى 34068 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 11998 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 6194 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.30% عند مستوى 8985 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 2736 نقطة.

البورصة المصرية، فيتو

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى.