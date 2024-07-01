سيدي كرير تخطط لاستيراد الغاز، وخبير يكشف التفاصيل

البورصة المصرية، تخطط شركة سيدي كرير للبتروكيماويات من خلال تحالف يضم عدة أطراف لاستيراد غاز الإيثان السائل "الغاز الصخري الأمريكي".

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ومن جانبه قال الدكتور نبيل فرج خبير أسواق المال لــ “فيتو”: الشركة أوضحت أن التحالف يضم الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات “ايكم” بنسبة 15% وسيدي كرير بنسبة 25% والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته “ايثيدكو” بنسبة 25% والمصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" بنسبة 10% وشركة جاما للإنشاءات بنسبة 25%.

وأشار إلى أنه وبعد الانتهاء من الحصول على موافقة أطراف التحالف سيتم البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة خاصة بالمشروع خلال العام الجاري.

نبيل فرج، فيتو

جدير بالذكر ان الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على نشر تقرير إفصاح شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، من 1.51 مليار جنيه إلى 1.81 مليار جنيه، بزيادة قدرها 302.4 مليون جنيه.