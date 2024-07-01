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فتح باب التقدم بماراثون جامعة بنها للابتكارات 2024

ماراثون جامعة بنها
ماراثون جامعة بنها الإبتكارات، فيتو
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أعلنت جامعة بنها فتح الاشتراك بماراثون جامعة بنها للابتكارات 2024 بعنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" حيث يستمر التقديم حتى نهاية يوليو 2024.

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ماراثون جامعة بنها للابتكارات 2024

وأكدت جامعة بنها  أن الماراثون يتناول محور استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الطاقة المتجددة، محور استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي لمزيد من التفاصيل والاشتراك  من خلال الرابط التالي https://marathon.bu.edu.eg/

رؤية مصر 2030 بجامعة بنها 

تأتي تلك الخطوة في  إطار سعي جامعة بنها إلى تشجيع البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال في شتى المجالات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد علي الابتكار والمعرفة، يستثمر عبقرية المكان والانسان لتحقيق التنمية والارتقاء بجودة الحياة في ضوء رؤية مصر 2030، وتنفيذا لرؤية القيادة السياسية التي تولي ريادة الاعمال والابتكار أهمية كبيرة وتضعهما على رأس أولوياتها لما لهما من أهمية كبيرة على الســاحة العالمية، وفي إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للعلــــوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 والتي تركــــز على تعزيز إدارة المعرفـــة ونقل التكنولوجيا ودعم البحث العلمي

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جامعة بنها بنها أخبار محافظة القليوبية ماراثون جامعة بها للابتكارات

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