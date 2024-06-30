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بنها الأهلية تعلن نتيجة المرحلة الأولى للتقديم المبكر للالتحاق بالكليات

بنها الأهلية، فيتو
بنها الأهلية، فيتو
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أعلنت جامعة بنها الأهلية عن ظهور نتيجة المرحلة الأولى للتقديم المبكر للالتحاق بكليات الجامعة للعام الجامعي ٢٠٢٤ -٢٠٢٥. 
يرجى من الطلاب المتقدمين مراجعة حسابهم على موقع التقديم الإلكتروني، وكذلك مراجعة الإيميل المُسجل على الموقع (مراجعة رسائل  Spam / Junk)  لمعرفة حالة طلب الالتحاق واتباع التعليمات المرسلة.

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التقديم لكليات جامعة بنها الأهلية 

وأشار بيان صادر عن جامعة بنها الأهلية إلى أنه في حالة طلب استكمال المستندات، يجب على الطالب سرعة تحميل جميع  الشهادات الخاصة به المطلوبة لحساب المجموع الاعتباري، (يتم رفع جميع الشهادات المطلوبة في ملف PDF واحد)، وذلك خلال ٤٨ ساعة، حيث سيتم فتح الموقع للاستكمال من يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024 في تمام الساعة 12:00 صباحًا وحتى يوم الأربعاء الموافق ٣ يوليو فى تمام الساعة ١١:٥9 مساءً. 

كليات جامعة بنها الأهلية 

وأضاف البيان الصادر عن الجامعة الأهلية أنه يرجى استكمال الطلب من خلال متصفح وليس موبايل، الموقع مفتوح لاستكمال الطلبات المُسجلة من قبل فقط، ولن يقبل تسجيل طلبات جديدة حتى إشعار آخر.


ؤيسمح للطلاب برفع الشهادات بدون توثيق، على أن يقوموا بتقديم اصل الشهادات الموثقة في حال القبول بالجامعة. 
لمتابعة الطلب والإشعارات يرجى اتباع الخطوات التالية: 
1. الدخول على موقع التقديم: https://admission.bnu.edu.eg
2. عرض الطلبات
3. مطلوب اكماله
4. تعديل
5. ملف المؤهلات السابقة: تحميل جميع الشهادات المطلوبة في ملف PDF واحد

 

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