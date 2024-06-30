جامعة بنها تعلن فتح باب القيد بالدراسات العليا لبعض الكليات
أعلنت جامعة بنها أنه من المقرر اعتبارا من غد الأول من يوليو فتح باب القيد بالدراسات العليا بكليات الطب البشري والزراعة والطب البيطري والتمريض للعام الأكاديمي 2024 - 2025 للحصول على درجة الدبلوم والماجستير والدكتوراه، وذلك طبقا للائحة الداخلية لكل كلية والسعة الاستيعابية.
التقديم للدراسات العليا بجامعة بنها
أوضح بيان جامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي أن التقديم متاح من أول يوليو اعتبار من غدا مشيرا أنه يمكن الاطلاع على اخر موعد للتقدم من خلال موقع الكلية التي ترغب في التسجيل بها حيث جري إتاحة جميع مواقع الكليات على الرابط التالي:
https://bu.edu.eg/faculty
رابط التقدم للدراسات العليا في جامعة بنها
أضاف بيان جامعة بنها أنه يمكن التقدم للدراسات من خلال الرابط التالي للطلاب المصريين من هنا
http://mis.bu.edu.eg/pgreg
أضاف أن رابط التقديم للطلاب الوافدين من هنا
https://admission.study-in-egypt.gov.eg
أوضح بيان الجامعة أنه للاطلاع علي الخدمات الإلكترونية لطلاب الدراسات العليا من خلال الرابط التالي:
https://bu.edu.eg/e-services/post-graduate.php
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