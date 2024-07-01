فوائد بذور الكتان، تعزز صحة القلب وتحمى من السكتات الدماغية

فوائد بذور الكتان، بذور الكتان من الحبوب التى نالت شهرة واسعة مؤخرا لقيمتها الغذائية العالية فهى غنية بالعناصر المهمة التي يحتاجها الجسم.

وفوائد بذور الكتان، عديدة ولا تقتصر على الفوائد العلاجية فقط، بل لها فوائد أخرى تجميلية لأهميتها فى الحفاظ على صحة البشرة وجمال الشعر.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن بذور الكتان من الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية والتي تحمل فوائد صحية عديدة، ويُعد الكتان نباتًا مزهرًا يُزرع أساسًا من أجل بذوره وأليافه.

فوائد بذور الكتان

فوائد بذور الكتان للصحة

وأضاف أخصائى التغذية العلاجية أن من فوائد بذور الكتان الآتي:

تعتبر بذور الكتان مصدرًا غنيًا بالألياف الغذائية، وهي مهمة لصحة الجهاز الهضمي، حيث تساعد الألياف في تحسين حركة الأمعاء وتمنع الإمساك.

تساعد الألياف في بذور الكتان على تحسين مستوى السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

بذور الكتان تحتوي على كميات عالية من الأحماض الدهنية الأوميجا 3، وهي دهون صحية تلعب دورًا مهمًا في تقليل الالتهابات في الجسم، كما تساعد هذه الأحماض الدهنية في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

تحتوي على كميات جيدة من البروتين النباتي، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للنباتيين والأشخاص الذين يتطلعون إلى تقليل استهلاك اللحوم.

تحتوي بذور الكتان على مركبات مضادة للأكسدة تُعرف باسم الليجنانات، والتي تلعب دورًا في مكافحة الجذور الحرة في الجسم، وتقلل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان وتحسين الصحة العامة.

تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحتوي بذور الكتان على الأحماض الدهنية والفيتامينات والمعادن التي تساعد في تحسين صحة الجلد والشعر.

في تقليل التهابات الجلد وتعزيز نمو الشعر وجعله أكثر صحة ولمعانًا.

تساعد الألياف الموجودة في بذور الكتان على الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يساهم في تقليل تناول السعرات الحرارية وفقدان الوزن، فهى إضافة ممتازة للنظام الغذائي لأولئك الذين يسعون إلى خسارة الوزن بطرق صحية.

الطرق الصحيحة لتناول بذور الكتان

وتابع، يمكن تناول بذور الكتان مطحونة أو كاملة، ومن الأفضل تناولها مطحونة للاستفادة القصوى من الفوائد الغذائية، حيث أن الجسم يجد صعوبة في هضم البذور الكاملة، ويمكن إضافة بذور الكتان إلى العصائر، والزبادي، والشوربات، والسلطات، أو حتى استخدامها في خبز الخبز والكعك.