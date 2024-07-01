التصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها إثر تناول حبة الغلة بالقليوبية

صرحت النيابة العامة بـ القليوبية، بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها إثر تناولها قرص غلة أودى بحياتها على الفور داخل شقتها بمنطقة الفلل بمدينة بنها، وذلك بعدما انتدبت خبراء الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للجثة للوقوف على أسباب الوفاة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه واستصدار تصريح الدفن.

مصرع فتاة تناولت حبة الغلة بالقليوبية

البداية كانت عندما شهدت منطقة الفلل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، مصرع فتاة تدعى "إسراء م" فى الثلاثينات من عمرها، إثر تناولها قرص غلة أودى بحياتها على الفور، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها الجامعي.

وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهل المتوفية وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

مستشفى بنها الجامعي تستقبل فتاة بعد تسممها

تلقت الأجهزة الأمنية بـ القليوبية اخطارًا من مستشفى بنها الجامعي باستقبالها فتاة تدعى "ا م" تبلغ من العمر 31 سنة مقيمة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وتبين أن المتوفاة تناولت قرص غلة أودى بحياتها فور وصولها المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.