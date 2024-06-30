القوى العاملة بالقليوبية تعلن 185 فرصة عمل

أعلنت مديرية العمل بـ القليوبية توافر 185 فرصة عمل شاغرة ضمن النشرة القومية للتوظيف التي أعلنتها المديرية مؤخرا لعدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل، حيث بدأ التقدم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة وحتى اكتمال الأعداد المطلوبة.

وظائف بالقليوبية

فرص عمل بالقليوبية

وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن الوظائف المتاحة في النشرة القومية للتوظيف التي تصدرها وزارة العمل وتنفذها مكاتب العمل علي مستوي المحافظة والمديرية ببنها الأخيرة ضمت 185 فرصة في 4 شركات ومصانع بمرتبات مجزية حيث تتوافر الوظائف كالتالي:

3 محاسب تكاليف

3 محاسب عام

3 مندوب مبيعات

2 مدير قسم جودة

10 أفراد قسم جودة

20 عامل تشطيب

15 عامل مساعد

20 عامل نسيج

1 مساعد امين مخازن

2 عامل مقصدار

2 مهندس زراعي

15 عامل إنتاج

5 سائق

20 عامل سنجر

20 عامل اوفر

15 عامل اورلية

15 عامل كنترول

5 عامل مكوجي

15 عامل ترقيم

وظائف مديرية القوى العاملة بالقليوبية

أشار محافظ القليوبية أن وظائف مديرية العمل بالقليوبية متوافرة أيضا بمديرية للعمل ببنها مجمع المصالح كورنيش النيل بجوار ديوان عام المحافظة ومكاتب العمل بالمدن والمراكز والأحياء بالقليوبية أن في مواعيد العمل الرسمية وطوال ايام الاسبوع ماعدا العطلات الرسمية والجمعة والسبت، مشيرا أنها تأتي في إطار المساعدة علي مواجهة البطالة وتوفير فرص عمل لائقة بجانب توفير عمل أمن من حيث المميزات والمرتبات وتوفير التأمينات الاجتماعية والصحية.

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