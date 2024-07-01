تحقيقات موسعة في العثور على جثة سيدة متعفنة داخل عقار مهجور بالجيزة

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في العثور على جثة لسيدة مجهولة في حالة تعفن بإحدى الشقق بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر.

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين أشاروا إلى أنهم فوجئوا بوجود جثة لسيدة بالطابق الأول في حالة تعفن، وبالفحص تبين أن العقار لا يوجد به أي من السكان وأنه ليس تحت الإنشاء

العثور على جثة في الجيزة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم فريد معاذ، رئيس مباحث حدائق أكتوبر، بحضور 3 أشخاص إلى ديوان القسم، وأبلغوا بأنهم حضروا اليوم لاستلام شققهم السكنية الخاصة بهم بأرض جمعية المستثمرين بدائرة القسم، وعثروا علي جثة سيدة في حالة تعفن، وتكثف مباحث حدائق اكتوبر جهودها لمعرفة هوية القتيلة، وتولت النيابة التحقيق.