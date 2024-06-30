أوقاف القليوبية تنظم احتفالية بعنوان «مفهوم الوطنية الصادقة»

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أنه تزامنا مع احتفالات الذكرى 11 لثورة 30 يونيو اطلقت المديرية احتفالية «مفهوم الوطنية الصادقة» حيث جري تنظيم الندوة الشهرية الكبرى بالقليوبية بالمسجد البحري بكفر شكر.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه شارك في الاحتفالية الدكتور محمود عبدالله عبدالرحمن عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر والدكتور أحمد عبدالله القرشى أستاذ التفسير المساعد بكلية أصول الدين بطنطا وحضور محمد غنيم رئيس مجلس مدينة كفر شكر.

أوقاف القليوبية ثورة 30 يونيو إرادة شعب

وأضح أنه خلال مشاركته الاحتفالية تناول أهمية الإحتفال بهذه الذكرى الوطنية والقومية مؤكدا على أن ثورة الثلاثين من يونيو كانت بمثابة عودة مصر للمصريين وأنها عبرت عن إرادة شعب قام بحمايتها وضمانها الجيش المصرى الشريف.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف على أن حفظ الوطن والدفاع عنه يعتبر حفظًا للدين والنفس والعرض كما أن الوطن نعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من فقدها.

ووجه وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية النداء إلى كل مصرى شريف بأن هذا هو وقت الإصطفاف الوطنى ونبذ الخلافات ومواطن النزاع وعدم الإنسياق وراء الشائعات ومحاولات التشكيك والتشويه التى يقوم بها جماعات الشر والتطرف الذين باتوا فى أحضان خونة الدين والوطن.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن مصر كنانة الله فى أرضه ومهد الحضارات وملاذ آل البيت الكرام وصخرة الأمن والأمان بقيادتها وشعبها وأبنائها.

يذكر أن اللقاء أفتتح بآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد حمدي السيد وأختتم بالإبتهالات والأدعية النبوية للمبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع وجاء ذلك وسط حضور كثيف من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بمثل هذه الندوات المنعقدة بمساجد القليوبية وبهذه الصورة الغير مسبوقة لتؤكد هذه اللقاءات أن مصر هى بلد إعمار المساجد من ناحية المبنى والمعنى ودوما أوقاف القليوبية على عهدها « خدمة بيوت الله شرف».