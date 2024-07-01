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اعتقال 11مسئولا بسلاسل تجارية في ميانمار بسبب الأرز

الأرز، فيتو
الأرز، فيتو
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أسعار الأرز، ذكرت وسائل إعلام رسمية، الاثنين، أن المجلس العسكري في ميانمار ألقى القبض على أربعة مديرين تنفيذيين من سلاسل متاجر كبيرة في البلاد بتهمة بيع الأرز بأسعار مبالغ فيها. 

وقالت إن موظفا يابانيا كبيرا يعمل في مشروع مشترك بالبلاد ضمن الأربعة الذين جرى اعتقالهم.

وقالت السلطات في ميانمار إنها ألقت القبض على 11 شخصا بينهم تجار أرز ومسؤولون من مطاحن الأرز وتجار تجزئة واتهمتهم برفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 31 و70 بالمئة عن المستويات المقررة، وفقا لصحيفة غلوبال نيو لايت أوف ميانمار.

وفي العاصمة اليابانية طوكيو، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي للصحفيين إن الشرطة في ميانمار تحقق مع مواطن ياباني.

وأضاف أن "الحكومة اليابانية تعتزم مواصلة اتخاذ الخطوات المناسبة بما في ذلك الحفاظ على الاتصال بالشركة التي يعمل بها المواطن الياباني وتقديم الدعم اللازم مع حث السلطات المحلية على إطلاق سراحه بأسرع وقت ممكن".

وقالت صحيفة ميانمار التي يديرها المجلس العسكري إن من بين المعتقلين مسؤولا تنفيذيا من سلسلة متاجر أيون أورينج وهي مشروع مشترك بين شركة يابانية وشركة من ميانمار.

 

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